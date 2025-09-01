Licenziato il Ceo di Nestlé Laurent Freixe dopo l'indagine sulla relazione sentimentale con una dipendente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nestlé ha licenziato il Ceo Laurent Freixe per una relazione non dichiarata con una dipendente. Al suo posto arriva Philipp Navratil, ex capo di Nespresso. L’indagine sul caso Freixe ha accertato la violazione del codice etico aziendale, che prevede l’allontanamento senza la ricezione della buonuscita.

La decisione di Nestlé

L’annuncio di Nestlé è arrivato nella serata di lunedì 1 settembre: rimozione immediata del suo direttore generale Laurent Freixe.

La decisione è arrivata dopo che un’indagine esterna ha rivelato una relazione sentimentale non dichiarata con una persona stipendiata dall’azienda. Secondo il consiglio di amministrazione, l’omissione rappresenta una chiara violazione del codice etico e delle regole interne.

Per guidare il gruppo è stato scelto lo svizzero Philipp Navratil, ex capo di Nespresso, che diventa il nuovo Ceo. Cambio al timone ma non negli obiettivi aziendali, con Nestlé che ha ribadito la sua strategia mirata al rafforzamento della propria crescita ed efficienza.

Il caso Laurent Freixe

Il manager francese, 63 anni, era entrato in azienda nel 1986 ed era diventato Ceo solo da un anno. Negli ultimi mesi non era riuscito a convincere gli investitori sul piano di rilancio: i risultati semestrali avevano fatto crollare il titolo, annullando gran parte dei guadagni registrati dopo l’ottimo primo trimestre 2025.

Come riporta Il Corriere del Ticino, l’inchiesta che ha portato al licenziamento di Freixe è stata coordinata dall’ex presidente Paul Bulcke insieme al futuro presidente Pablo Isla.

Un primo controllo interno, avviato nel maggio scorso dopo segnalazioni arrivate al consiglio, non aveva trovato prove concrete. Nuove informazioni hanno però spinto a un’indagine legale esterna, che ha poi accertato la relazione.

Secondo l’azienda, la coppia avrebbe dovuto dichiarare il proprio rapporto. Bulcke, citato nella nota ufficiale, ha definito inevitabile la decisione, ricordando come valori e governance restino i pilastri di Nestlé, e ha ringraziato Freixe per la lunga carriera.

Le conseguenze dell’inchiesta

La collaboratrice legata all’ex Ceo al momento non lavora più per Nestlé. Per Freixe, oltre alla perdita dell’incarico e del posto in CdA, non ci saranno altre sanzioni, ma non riceverà alcuna buonuscita.

Il successore Philipp Navratil, 49 anni, ha lavorato in Nestlé dal 2001 e ha fatto carriera partendo dalla revisione interna: solo un anno fa era diventato responsabile di Nespresso.

In un commento ufficiale ha parlato di “privilegio” nel guidare Nestlé e di pieno sostegno al piano strategico, sottolineando la volontà di collaborare con Bulcke, Isla e il consiglio per accelerarne l’attuazione.