Liceo Marconi evacuato a Pescara, diversi intossicati da una sostanza sprigionata: malori e paura

Paura al liceo statale Marconi di Pescara, evacuato dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura. Diversi gli intossicati che hanno avvertito malori e che sono finiti in ospedale. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la sostanza in questione sarebbe ammoniaca, che si sarebbe sprigionata presumibilmente da un laboratorio.

Il bilancio degli intossicati al liceo Marconi di Pescara

In quattro, dal liceo Marconi, sono arrivati nel pronto soccorso di Pescara: si tratta, come riportato da ANSA, di un docente e tre alunni. Un’altra persona è all’ospedale di Chieti, mentre per altri è stato disposto il trattamento sul posto.

Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco.

Il racconto dei presenti al liceo Marconi di Pescara

La dirigente scolastica del liceo statale Marconi di Pescara ha dichiarato: “Al momento, devo essere sincera, non sappiamo cosa sia accaduto. Avevamo appena iniziato tranquillamente la giornata e le lezioni quando abbiamo sentito un odore che ci ha disturbato. Abbiamo lanciato l’allarme e chiamato vigili del fuoco, 118, la Provincia e il Comune. Una volta concluse le operazioni di soccorso, abbiamo emanato un’ordinanza di chiusura per la giornata di oggi. Adesso faremo le valutazioni e le verifiche per capire se domani si potrà tornare alle lezioni. Altrimenti con una nuova ordinanza rinvieremo le lezioni. Abbiamo mandato i ragazzi a casa e ora la situazione è sotto controllo. I vigili del fuoco ci hanno detto che non ci sono ora problemi”.

Il racconto di una studentessa del liceo Marconi: “Siamo arrivati a scuola e ci hanno detto di non entrare perché c’era una sostanza irrespirabile nell’aria. Inizialmente pensavamo a un incendio. Poi ho visto uscire i ragazzi. Alcuni avevano lacrime agli occhi per aver respirato l’aria. Ho visto mie amiche uscire piangendo. Abbiamo avuto paura”.

Un’insegnante che lavora nell’istituto ha raccontato: “Non si è capito bene. C’è chi parlava di una sostanza lanciata da qualcuno e chi parlava di un problema del riscaldamento al pavimento. Alle 8,11 è scattato l’allarme e ci hanno fatto uscire“.

La prima ricostruzione sull’incidente al liceo Marconi di Pescara

In base a quanto appreso da fonti sanitarie e riferito dall’agenzia ANSA, si tratterebbe di intossicazioni da ammoniaca, che si sarebbe sprigionata presumibilmente da un laboratorio, per cause ancora in corso di accertamento.

