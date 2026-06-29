Liceo Matematico al via dall'anno 2026-2027, quali sono le materie e quali sono le scuole regione per regione

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La scuola italiana si prepara a ridefinire l’insegnamento delle discipline scientifiche con una svolta strutturale attesa da tempo. Con la pubblicazione del Decreto ministeriale n. 104 del 10 giugno 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente autorizzato l’avvio della sperimentazione nazionale del Liceo Matematico, che prenderà il via a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per il sistema d’istruzione del Paese, volto a rinnovare profondamente l’architettura dei percorsi liceali in piena continuità con il lavoro di aggiornamento delle Indicazioni nazionali.

Cos’è il Liceo Matematico e la nascita della sperimentazione nazionale

Come chiarito dal Ministero all’interno di una nota illustrativa, l’istituzione del Liceo Matematico non deve essere intesa come un semplice potenziamento orario o una mera aggiunta di ore di lezione dedicate alla materia.

Si tratta, al contrario, di una proposta culturale e didattica organica che punta a riconoscere alla matematica un ruolo preminente e trasversale nella formazione complessiva delle studentesse e degli studenti.

Dal punto di vista storico, questa sperimentazione nazionale non nasce dal nulla: il progetto affonda le sue radici in un percorso accademico avviato originariamente dall’Università di Salerno.

Nel corso degli anni, l’iniziativa è cresciuta progressivamente su scala locale grazie all’impegno sinergico di numerose scuole, dei docenti e delle università del territorio, fino a ottenere la validazione e l’estensione nazionale da parte del Ministero.

Quali sono le materie e l’approccio didattico interdisciplinare

Il cuore della sperimentazione risiede nel superamento della tradizionale separazione tra cultura scientifica e umanistica.

L’obiettivo primario è valorizzare il rigore logico della matematica, sfruttando la sua naturale capacità di dialogare con le altre materie.

I percorsi didattici saranno strutturati per sviluppare abilità trasversali fondamentali:

comprensione e interpretazione : capacità di decodificare la complessità della realtà attraverso modelli logico-matematici

: capacità di decodificare la complessità della realtà attraverso modelli logico-matematici argomentazione e dialogo: attitudine a sostenere un discorso critico e a connettere la scienza con l’arte, la filosofia e la letteratura

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto sottolineare la centralità strategica di questa nuova offerta formativa:

“Investire nella matematica significa investire nella qualità della formazione, nello sviluppo del pensiero critico e nella capacità del Paese di affrontare le sfide del presente e del futuro”.

Nel primo biennio, la linea è di prevedere complessivamente il coinvolgimento di almeno tre differenti discipline afferenti ad almeno due aree disciplinari e di prevedere la realizzazione di un prodotto finale per almeno un modulo.

Nel secondo biennio e nel quinto anno, invece, l’obiettivo è prevedere complessivamente il coinvolgimento di almeno due differenti aree disciplinari e di prevedere la realizzazione di un prodotto finale per almeno un modulo.

Di seguito, le possibili piste di lavoro per la strutturazione dei moduli interdisciplinari e lezioni di approfondimento al fine di esplicitare l’impianto epistemologico dell’agire didattico nell’ambito dell’approccio del liceo matematico e promuovere la generazione di nuovi approfondimenti e collegamenti interdisciplinari (qui i dettagli:

Geometria: educare all’argomentazione; geometria e origami; la matematica delle mappe; geometrie non euclidee; le coniche da diversi punti di vista; determinazione dell’area di figure curvilinee; i frattali; topologia e grafi; tassellazioni, fregi e simmetrie del piano; la nozione di dimensione;

educare all’argomentazione; geometria e origami; la matematica delle mappe; geometrie non euclidee; le coniche da diversi punti di vista; determinazione dell’area di figure curvilinee; i frattali; topologia e grafi; tassellazioni, fregi e simmetrie del piano; la nozione di dimensione; Aritmetica e algebra : aritmetica modulare; crittografia classica; crittografia asimmetrica; storia e teoria delle equazioni di terzo grado;

: aritmetica modulare; crittografia classica; crittografia asimmetrica; storia e teoria delle equazioni di terzo grado; Dati e previsioni : giochi e probabilità; teorema di Bayes; combinatoria oltre i raggruppamenti classici; distribuzioni continue di probabilità; teoria dei giochi; dinamica delle popolazioni;

: giochi e probabilità; teorema di Bayes; combinatoria oltre i raggruppamenti classici; distribuzioni continue di probabilità; teoria dei giochi; dinamica delle popolazioni; Relazioni e funzioni : aspetti matematici dell’infinito; analisi numerica; aspetti storici dell’analisi infinitesimale; i numeri complessi; problemi di massimo e minimo;

: aspetti matematici dell’infinito; analisi numerica; aspetti storici dell’analisi infinitesimale; i numeri complessi; problemi di massimo e minimo; Elementi di informatica : algoritmi e loro codifiche; l’intelligenza artificiale; computabilità e macchina di Turing; codici di trasmissione e teoria dell’informazione; la complessità computazionale e il problema P vs NP;

: algoritmi e loro codifiche; l’intelligenza artificiale; computabilità e macchina di Turing; codici di trasmissione e teoria dell’informazione; la complessità computazionale e il problema P vs NP; Logica : educare all’argomentazione; la logica del primo ordine; antinomie e crisi dei fondamenti;

: educare all’argomentazione; la logica del primo ordine; antinomie e crisi dei fondamenti; Steam : le stime ‘alla Fermi’; misurare lontano; come lavora la natura; l’algebra vettoriale;

: le stime ‘alla Fermi’; misurare lontano; come lavora la natura; l’algebra vettoriale; Matematica e scienza umane : matematica e filosofia; matematica e musica, matematica e letteratura; la matematica nell’arte; elementi di storia della matematica; la matematica del Novecento;

: matematica e filosofia; matematica e musica, matematica e letteratura; la matematica nell’arte; elementi di storia della matematica; la matematica del Novecento; Matematica e Fisica: matematica, fisica e analisi dei dati; teoria cinetica dei gas, entropia e teoria dell’informazione; la fisica del suono; i problemi variazionali del XVII e XVIII secolo; la luce e la visione; misurare il tempo; i modelli e i paradigmi.

Quali sono le scuole coinvolte regione per regione: la mappa degli istituti

Il Ministero ha indicato quali sono le scuole coinvolte nella sperimentazione, regione per regione: