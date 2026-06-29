Liceo Matematico al via dall'anno 2026-2027, quali sono le materie e quali sono le scuole regione per regione
Al via il Liceo Matematico dall'anno 2026-2027: firmato il decreto Valditara. Come funziona, quali sono le materie di studio
La scuola italiana si prepara a ridefinire l’insegnamento delle discipline scientifiche con una svolta strutturale attesa da tempo. Con la pubblicazione del Decreto ministeriale n. 104 del 10 giugno 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente autorizzato l’avvio della sperimentazione nazionale del Liceo Matematico, che prenderà il via a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per il sistema d’istruzione del Paese, volto a rinnovare profondamente l’architettura dei percorsi liceali in piena continuità con il lavoro di aggiornamento delle Indicazioni nazionali.
- Cos'è il Liceo Matematico e la nascita della sperimentazione nazionale
- Quali sono le materie e l'approccio didattico interdisciplinare
- Quali sono le scuole coinvolte regione per regione: la mappa degli istituti
Cos’è il Liceo Matematico e la nascita della sperimentazione nazionale
Come chiarito dal Ministero all’interno di una nota illustrativa, l’istituzione del Liceo Matematico non deve essere intesa come un semplice potenziamento orario o una mera aggiunta di ore di lezione dedicate alla materia.
Si tratta, al contrario, di una proposta culturale e didattica organica che punta a riconoscere alla matematica un ruolo preminente e trasversale nella formazione complessiva delle studentesse e degli studenti.
Dal punto di vista storico, questa sperimentazione nazionale non nasce dal nulla: il progetto affonda le sue radici in un percorso accademico avviato originariamente dall’Università di Salerno.
Nel corso degli anni, l’iniziativa è cresciuta progressivamente su scala locale grazie all’impegno sinergico di numerose scuole, dei docenti e delle università del territorio, fino a ottenere la validazione e l’estensione nazionale da parte del Ministero.
Quali sono le materie e l’approccio didattico interdisciplinare
Il cuore della sperimentazione risiede nel superamento della tradizionale separazione tra cultura scientifica e umanistica.
L’obiettivo primario è valorizzare il rigore logico della matematica, sfruttando la sua naturale capacità di dialogare con le altre materie.
I percorsi didattici saranno strutturati per sviluppare abilità trasversali fondamentali:
- comprensione e interpretazione: capacità di decodificare la complessità della realtà attraverso modelli logico-matematici
- argomentazione e dialogo: attitudine a sostenere un discorso critico e a connettere la scienza con l’arte, la filosofia e la letteratura
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto sottolineare la centralità strategica di questa nuova offerta formativa:
“Investire nella matematica significa investire nella qualità della formazione, nello sviluppo del pensiero critico e nella capacità del Paese di affrontare le sfide del presente e del futuro”.
Nel primo biennio, la linea è di prevedere complessivamente il coinvolgimento di almeno tre differenti discipline afferenti ad almeno due aree disciplinari e di prevedere la realizzazione di un prodotto finale per almeno un modulo.
Nel secondo biennio e nel quinto anno, invece, l’obiettivo è prevedere complessivamente il coinvolgimento di almeno due differenti aree disciplinari e di prevedere la realizzazione di un prodotto finale per almeno un modulo.
Di seguito, le possibili piste di lavoro per la strutturazione dei moduli interdisciplinari e lezioni di approfondimento al fine di esplicitare l’impianto epistemologico dell’agire didattico nell’ambito dell’approccio del liceo matematico e promuovere la generazione di nuovi approfondimenti e collegamenti interdisciplinari (qui i dettagli:
- Geometria: educare all’argomentazione; geometria e origami; la matematica delle mappe; geometrie non euclidee; le coniche da diversi punti di vista; determinazione dell’area di figure curvilinee; i frattali; topologia e grafi; tassellazioni, fregi e simmetrie del piano; la nozione di dimensione;
- Aritmetica e algebra: aritmetica modulare; crittografia classica; crittografia asimmetrica; storia e teoria delle equazioni di terzo grado;
- Dati e previsioni: giochi e probabilità; teorema di Bayes; combinatoria oltre i raggruppamenti classici; distribuzioni continue di probabilità; teoria dei giochi; dinamica delle popolazioni;
- Relazioni e funzioni: aspetti matematici dell’infinito; analisi numerica; aspetti storici dell’analisi infinitesimale; i numeri complessi; problemi di massimo e minimo;
- Elementi di informatica: algoritmi e loro codifiche; l’intelligenza artificiale; computabilità e macchina di Turing; codici di trasmissione e teoria dell’informazione; la complessità computazionale e il problema P vs NP;
- Logica: educare all’argomentazione; la logica del primo ordine; antinomie e crisi dei fondamenti;
- Steam: le stime ‘alla Fermi’; misurare lontano; come lavora la natura; l’algebra vettoriale;
- Matematica e scienza umane: matematica e filosofia; matematica e musica, matematica e letteratura; la matematica nell’arte; elementi di storia della matematica; la matematica del Novecento;
- Matematica e Fisica: matematica, fisica e analisi dei dati; teoria cinetica dei gas, entropia e teoria dell’informazione; la fisica del suono; i problemi variazionali del XVII e XVIII secolo; la luce e la visione; misurare il tempo; i modelli e i paradigmi.
Quali sono le scuole coinvolte regione per regione: la mappa degli istituti
Il Ministero ha indicato quali sono le scuole coinvolte nella sperimentazione, regione per regione:
Ecco l’elenco completo e ordinato delle istituzioni scolastiche autorizzate alla sperimentazione del “Liceo Matematico” a partire dall’anno scolastico 2026/2027, ricavato direttamente dal testo ministeriale fornito e suddiviso regione per regione:
Abruzzo
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Convitto Nazionale “G.B. Vico” (Chieti) – Codice: CHVC010004 – Percorso: LI01 – Classico
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Liceo Scientifico “A. Einstein” (Teramo) – Codice: TEPS010003 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” (Giulianova, TE) – Codice: TEPS02000N – Percorso: LI02 – Scientifico
Basilicata
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Istituto Superiore “E. Fermi” (Policoro, MT) – Codice: MTIS01700X – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Pier Paolo Pasolini” (Potenza) – Codice: PZPS12000V – Percorso: LI02 – Scientifico
Calabria
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Liceo Scientifico Fermi Polo Tecnico “Brutium” (Cosenza) – Codice: CSIS08300P – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico “Scorza” (Cosenza) – Codice: CSPS03000G – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Superiore “L. Siciliani – G. De Nobili” (Catanzaro) – Codice: CZIS022003 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “A. Volta” (Reggio Calabria) – Codice: RCPS030006 – Percorso: LI02 – Scientifico
Campania
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Liceo “Pietro Paolo Parzanese” (Ariano Irpino, AV) – Codice: AVPC02000T – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini” (Avellino) – Codice: AVPS12000T – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Corrado” (Castel Volturno, CE) – Codice: CEIS014005 – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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I.I.S. “Ettore Majorana” (Santa Maria a Vico, CE) – Codice: CEIS02300X – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Istituto Superiore “E. Amaldi – C. Nevio” (Santa Maria C. V., CE) – Codice: CEIS03300E – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Liceo Statale “A. Manzoni” (Caserta) – Codice: CEPM010008 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Statale “Salvatore Pizzi” (Capua, CE) – Codice: CEPM03000D – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” (Aversa, CE) – Codice: CEPS02000T – Percorso: LI02 – Scientifico
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Convitto Nazionale “A. Nifo” (Sessa Aurunca, CE) – Codice: CEVC020002 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Superiore “Luca Pacioli” (Sant’ Anastasia, NA) – Codice: NAIS001001 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Classico “Diaz” (Ottaviano, NA) – Codice: NAPC39000D – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “E. Torricelli” (Somma Vesuviana, NA) – Codice: NAPS540009 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “V. Cuoco – T. Campanella” (Napoli) – Codice: NAPS84000X – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Omnicomprensivo (Padula, SA) – Codice: SAIC86900D – Percorso: LI02 – Scientifico
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Polo Liceale “Pomponio Leto” (Teggiano, SA) – Codice: SAIS02600Q – Percorso: LI02 – Scientifico
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I.I.S. IPSAR “Piranesi” (Capaccio Paestum, SA) – Codice: SAIS05700B – Percorsi: LI02 – Scientifico / LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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I.I.S. “Genovesi – Da Vinci” (Salerno) – Codice: SAIS061003 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “N. Sensale” (Nocera Inferiore, SA) – Codice: SAPS04000B – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo “Don Carlo La Mura” (Angri, SA) – Codice: SAPS170004 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Statale “B. Rescigno” (Roccapiemonte, SA) – Codice: SAPS18000P – Percorso: LI02 – Scientifico
Emilia-Romagna
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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” (Casalecchio Di Reno, BO) – Codice: BOPS080005 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Respighi” (Piacenza) – Codice: PCPS02000T – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo “A. Bertolucci” (Parma) – Codice: PRPS05000E – Percorso: LI02 – Scientifico
Lazio
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I.I.S. “Tommaso Salvini” (Roma) – Codice: RMIS03200G – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Superiore “Margherita Hack” (Morlupo, RM) – Codice: RMIS093003 – Percorso: LI02 – Scientifico
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I.I.S. “Via Roma 298” (Guidonia Montecelio, RM) – Codice: RMIS10600X – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Superiore “Biagio Pascal” (Roma) – Codice: RMIS12300N – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Liceo Classico Statale Sperimentale “B. Russell” (Roma) – Codice: RMPC48000P – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro” (Roma) – Codice: RMPS030009 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” (Roma) – Codice: RMPS05000E – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “G. Peano” (Monterotondo, RM) – Codice: RMPS110001 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Newton” (Roma) – Codice: RMPS17000L – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Plinio Seniore” (Roma) – Codice: RMPS27000D – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” (Roma) – Codice: RMPS37000A – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Nomentano” (Roma) – Codice: RMPS44000B – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Tullio Levi-Civita d.p.r.” (Roma) – Codice: RMPS450002 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Talete” (Roma) – Codice: RMPS48000T – Percorso: LI02 – Scientifico
Lombardia
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Liceo Statale “Enrico Fermi” (Cantù, CO) – Codice: COPS04000G – Percorso: LI02 – Scientifico
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I.I.S. “Europa Unita” (Lissone, MB) – Codice: MBIS007007 – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Liceo Scientifico Statale “P. Frisi” (Monza, MB) – Codice: MBPS05000V – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale con annessa sezione classica aggregata “A. Banfi” (Vimercate, MB) – Codice: MBPS240002 – Percorso: LI02 – Scientifico
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I.I.S. “Giulio Casiraghi” (Cinisello Balsamo, MI) – Codice: MIIS00100B – Percorso: LI02 – Scientifico
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I.I.S. “Bertrand Russell” (Garbagnate Milanese, MI) – Codice: MIIS011002 – Percorso: LI02 – Scientifico
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I.I.S. “Severi-Correnti” (Milano) – Codice: MIIS07200D – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Statale “Galileo Galilei” (Legnano, MI) – Codice: MIPS13000N – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” (Varese) – Codice: VAPS03000P – Percorsi: LI02 – Scientifico / LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
Marche
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Liceo Scientifico “T. Calzecchi Onesti” (Fermo, FM) – Codice: APPS030005 – Percorso: LI02 – Scientifico
Molise
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Liceo Scientifico Statale “A. Romita” (Campobasso) – Codice: CBPS01000B – Percorso: LI02 – Scientifico
Piemonte
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I.I.S. “Cesare Balbo” (Casale Monferrato, AL) – Codice: ALIS009005 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo “Edoardo Amaldi” (Novi Ligure, AL) – Codice: ALPS050005 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo “Vasco Beccaria Govone” (Mondovì, CN) – Codice: CNPS07000P – Percorso: LI02 – Scientifico
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I.I.S. “Ettore Majorana” (Torino) – Codice: TOIS003003 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Superiore “Amaldi Sraffa” (Orbassano, TO) – Codice: TOIS016005 – Percorso: LI02 – Scientifico
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I.I.S. “Giulio Natta” (Rivoli, TO) – Codice: TOIS059003 – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Liceo Pareggiato Valdese (Torre Pellice, TO) – Codice: TOPC11500C – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Internazionale Paritario “Edoardo Agnelli” (Torino) – Codice: TOPS04500E – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” (Pinerolo, TO) – Codice: TOPS070007 – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Liceo Scientifico Statale “Carlo Cattaneo” (Torino) – Codice: TOPS120003 – Percorsi: LI02 – Scientifico / LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Liceo Scientifico “Piero Gobetti” (Torino) – Codice: TOPS340002 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Superiore “L. Cobianchi” (Verbania Intra, VB) – Codice: VBIS00700V – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
Puglia
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Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci – Agherbino” (Noci, BA) – Codice: BAIS05200L – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Superiore “I. Alpi – E. Montale” (Rutigliano, BA) – Codice: BAIS068006 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” (Bari) – Codice: BAPS01000X – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Statale “F. Ribezzo” (Francavilla Fontana, BR) – Codice: BRPS030007 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Superiore “A. Righi” (Cerignola, FG) – Codice: FGIS048009 – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Liceo Statale “Bonghi-Rosmini” (Lucera, FG) – Codice: FGPC15000C – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico “G. Marconi” (Foggia) – Codice: FGPS040004 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” (Cerignola, FG) – Codice: FGPS08000E – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” (Maglie, LE) – Codice: LEIS05200B – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” (Lecce) – Codice: LEPS01000P – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico “Gian Battista Vico” (Laterza, TA) – Codice: TAPS20000Q – Percorso: LI02 – Scientifico
Sardegna
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Liceo Scientifico Statale “Giovanni Spano” (Sassari) – Codice: SSPS040001 – Percorso: LI02 – Scientifico
Sicilia
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Istituto Superiore “Michele Amari” (Giarre, CT) – Codice: CTIS001009 – Percorsi: LI01 – Classico / LI02 – Scientifico
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Liceo Principe Umberto Di Savoia (Catania) – Codice: CTPS06000E – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Statale “Ettore Majorana” (San Giovanni La Punta, CT) – Codice: CTPS10000Q – Percorsi: LI02 – Scientifico / LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Istituto Superiore Liceo “E. Medi” (Barcellona Pozzo di Gotto, ME) – Codice: MEIS03400B – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Classico “G. Garibaldi” (Palermo) – Codice: PAPC04000P – Percorso: LI01 – Classico
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Liceo Statale “Megara” (Augusta, SR) – Codice: SRPC070006 – Percorso: LI02 – Scientifico
Toscana
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I.I.S.S. A. M. Enriques Agnoletti (Sesto Fiorentino, FI) – Codice: FIIS018006 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Superiore “Il Pontormo” (Empoli, FI) – Codice: FIIS027001 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “Antonio Gramsci” (Firenze) – Codice: FIPS100007 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico e Linguistico “Niccolò Rodolico” (Firenze) – Codice: FIPS21000P – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” (Prato) – Codice: POPS02000G – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Statale “A. Volta” (Colle di Val D’Elsa, SI) – Codice: SIPS010009 – Percorso: LI02 – Scientifico
Umbria
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Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” (Perugia) – Codice: PGPS09000X – Percorso: LI02 – Scientifico
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Convitto Nazionale “Principe di Napoli” (Assisi, PG) – Codice: PGVC010007 – Percorso: LI02 – Scientifico
Veneto
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Liceo Scientifico “E. Curiel” (Padova) – Codice: PDPS01000T – Percorso: LI02 – Scientifico
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Istituto Superiore “Bruno-Franchetti” (Venezia) – Codice: VEIS02300L – Percorso: LI03 – Scientifico Opzione Scienze Applicate
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Liceo Scientifico Statale “Jacopo Da Ponte” (Bassano del Grappa, VI) – Codice: VIPS010007 – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico “G.B. Quadri” (Vicenza) – Codice: VIPS05000N – Percorso: LI02 – Scientifico
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Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” (Verona) – Codice: VRPS020006 – Percorso: LI02 – Scientifico
Riepilogo dei dati del decreto:
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Totale istituzioni scolastiche autorizzate: 100
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Totale percorsi autorizzati: 105
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Firmato: Il Ministro Prof. Giuseppe Valditara