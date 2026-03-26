Licia Ronzulli risponde a Francesco Silvestri deputato M5S, "mi dispiace per lui se gode solo alla Camera"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alta tensione tra Licia Ronzulli e Francesco Silvestri, capogruppo del M5s alla Camera dei deputati. L’esponente pentastellato, nel replicare in aula a un intervento di Galeazzo Bignami, suo omologo a Montecitorio per il partito Fratelli d’Italia, ha dichiarato di “godere”. L’espressione è stata usata dopo che Bignami ha fatto un discorso sull’esito del referendum. La vicenda è stata commentata con una battuta a “luci rosse” dalla vicepresidente del Senato Ronzulli nella trasmissione L’Aria che tira su La7.

Francesco Silvestri del M5s contro Fratelli d’Italia: “Vedervi schiumare mi fa godere”

“Lo dico con molta franchezza. Chi vi parla militava nel FUAN, esattamente come Paolo Borsellino anni prima. E noi rivendichiamo, con orgoglio, la storia, le tradizioni e le radici di quell’impegno politico”. Così alla Camera Galeazzo Bignami, rivolgendosi ai banchi delle opposizioni, nel corso di un discorso legato all’esito del referendum sulla giustizia.

“Vedervi schiumare in questa maniera mi fa veramente godere, è davvero una grande soddisfazione”, ha tuonato Silvestri rispondendo a Bignami.

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“Non rispondiamo sulla questione di Borsellino, vi hanno già risposto da Palermo con il referendum sulla vostra propaganda su Borsellino”, ha aggiunto il pentastellato.

Licia Ronzulli: “Mi spiace per Silvestri se gode solo alla Camera”

Le esternazioni di Silvestri sono state commentate da Licia Ronzulli durante il programma L’Aria che tira.

“Diciamo che nel gioco politico ci sta… – ha dichiarato la vicepresidente del Senato – Posso dire mi spiace per lui. Cioè se gode alla Camera adesso, poverino… Mi vien da dire”.

“Vederci schiumare? Ma quale schiumare! Poi questo linguaggio classico del M5s, a cui siamo abituati…”, ha aggiunto Ronzulli.

Quando il conduttore David Parenzo ha sottolineato il significato a “luci rosse” della battuta relativa al godimento, l’esponente di Forza Italia ha osservato: “Abbiamo qualche vantaggio per fare queste battute, no?”.

Forza Italia: Maurizio Gasparri sostituito da Stefania Craxi

Poi Ronzulli ha parlato delle questioni interne a Forza Italia, spiegando che nel “partito c’è una riflessione in atto” e che “è stato chiesto un cambiamento”. “Credo che avverrà nelle prossime ore”, ha riferito. E in effetti, a distanza di pochi minuti, è arrivata la notizia delle dimissioni Maurizio Gasparri da presidente di Forza Italia al Senato.

“Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”, ha scritto in una nota Gasparri.

L’esponente azzurro è stato sostituito da Stefania Craxi. Prima dell’ufficialità delle dimissioni, Ronzulli si era così espressa: “Chiariamo che io non sono disponibile a fare il capogruppo al Senato”.