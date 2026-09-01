Lidia Poet, in chiaro su Rai 1 la serie tv sulla prima avvocata d'Italia: lottò per minori, donne e detenuti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Dopo aver conquistato il pubblico di Netflix con tre stagioni di successo, “La legge di Lidia Poet” approda in chiaro su Rai 1 a partire dal 1° settembre. Protagonista della serie è Matilda De Angelis, che dà volto e carattere alla prima donna ammessa all’albo degli avvocati in Italia, capace di trasformare una battaglia personale contro un sistema che la escludeva in un simbolo di emancipazione femminile.

Lidia Poet, in chiaro su Rai 1

Fino a oggi disponibile solo in streaming, la fiction Netflix diventa accessibile a tutti attraverso la televisione generalista, portando su Rai 1 la prima delle tre stagioni prodotte.

Sei gli episodi in programma, distribuiti in tre serate di prima visione: si parte martedì 1° settembre con i primi due episodi, si prosegue l’8 settembre con il terzo e il quarto, per chiudere il 9 settembre con gli ultimi due capitoli della stagione.

Dietro la macchina da presa Matteo Rovere, che firma la regia insieme a Letizia Lamartire, per una produzione Groenlandia ideata da Guido Iuculano e Davide Orsini.

La serie tv sulla prima avvocata d’Italia

Ambientata nel Piemonte di fine Ottocento, la fiction racconta una donna che si laurea in legge e ottiene l’abilitazione, ma si vede sbarrare la strada dell’albo forense solo perché donna: tra le motivazioni addotte contro di lei, anche l’inesistenza formale del termine “avvocata”.

Lidia non demorde e continua a esercitare la professione grazie all’appoggio del fratello Enrico, titolare di uno studio legale.

Alla dimensione storica e civile, la serie affianca un filone crime: ogni episodio propone un caso diverso da risolvere, mescolando ironia, colpi di scena e il fiuto investigativo della protagonista.

Matilda De Angelis ha dato vita a un personaggio energico ed elegante, capace di imporsi in un mondo maschile senza rinunciare a stile e personalità, in un ruolo che ha segnato una svolta importante per la sua carriera d’attrice.

Al suo fianco Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro, Sinéad Thornhill e Dario Aita, in un racconto corale che tiene insieme ritmo narrativo, atmosfere d’epoca e temi ancora attuali.

Chi era Lidia Poet

Dietro la fiction si nasconde una storia realmente accaduta. Lidia Poet nasce a Perrero, in provincia di Torino, nel 1855, si laurea in giurisprudenza nel 1881 e supera l’esame di abilitazione.

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino la iscrive regolarmente all’albo, ma la Corte d’Appello annulla il provvedimento sostenendo che la professione forense fosse equiparabile a un pubblico ufficio, e come tale precluso alle donne.

Solo nel 1920, a 65 anni, dopo che una legge del 1919 apre alle donne l’accesso agli impieghi pubblici, Lidia Poet viene finalmente iscritta all’albo di Torino.

Al di là della sua battaglia personale, Lidia Poet dedica l’intera esistenza alla tutela di chi non ha voce: minori, donne e detenuti. Il suo contributo è determinante nella nascita dei tribunali dei minorenni, pensati non più per punire ma per favorire il recupero e il reinserimento sociale dei giovani.

Interviene inoltre nei congressi femminili dell’epoca, sostenendo le rivendicazioni per la parità tra uomini e donne e per il diritto di voto.

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si arruola come infermiera volontaria nella Croce Rossa Italiana e collabora con il Comitato per i Profughi di Pinerolo. Trascorre gli ultimi anni a Diano Marina, dove muore il 25 febbraio 1949.

Quante sono le avvocate in Italia

Guardando ai numeri della professione forense in Italia emerge un quadro utile per inquadrare anche il ruolo di figure come Lidia Poet nella storia dell’avvocatura.

Secondo il Rapporto sull’Avvocatura 2026 realizzato da Cassa Forense e Censis, nel 2025 gli avvocati attivi sul territorio nazionale erano complessivamente 228.641. Di questi, 106.655 sono donne e 121.966 uomini, il che si traduce in una quota femminile pari al 46,65% e in una componente maschile che si attesta al 53,35%.

Un divario che, seppur ridotto rispetto al passato, mostra come la parità di genere all’interno della professione legale non sia ancora del tutto raggiunta.