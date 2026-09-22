Lidiya Liberman, l’intervista all’attrice: “Nonostante i momenti complicati nella vita, mi sento felice”

Ci sono attrici che, davanti a un personaggio, sembrano interessate soprattutto a comprenderne le azioni. Lidiya Liberman sembra cercare qualcosa che viene prima: il punto esatto in cui un gesto nasce, ciò che una persona non dice, la parte invisibile che precede una scelta. È forse questa attenzione all’interiorità a rendere Ginevra, il personaggio che interpreta ne I figli della scimmia di Tommaso Landucci, doppiamente premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e in sala con Medusa, una presenza così silenziosa e insieme così concreta. Ginevra è la madre di Enrico, un ragazzo con disabilità, e la moglie di Dario. La sua maternità passa innanzitutto attraverso il corpo e attraverso la cura: vestire, lavare, nutrire, accompagnare. Gesti quotidiani nei quali il film deposita domande molto più grandi sulla famiglia, sull’accettazione e sulla distanza che può aprirsi tra la vita che avevamo immaginato e quella che ci è stata consegnata. I figli della scimmia nasce proprio dentro questo spazio delicato. Dario, padre di Enrico, costruisce un rapporto sempre più profondo con il nipote adolescente Giacomo e quel legame porta in superficie desideri, proiezioni e sentimenti difficili persino da nominare. Il film non cerca risposte rassicuranti: osserva piuttosto quanto possano convivere, dentro una stessa famiglia, amore e fatica, dedizione e desiderio, accettazione e rimpianto. Ginevra sta dentro questa storia da una posizione diversa. È una donna che ha fatto della presenza una forma d’amore, fino al rischio di lasciare pochissimo spazio a se stessa. Lidiya Liberman la interpreta senza trasformarne la maternità in un simbolo. Le restituisce invece una dimensione quotidiana, fisica, privata, quella di una donna che esiste dentro la cura ma non può essere esaurita dalla cura. Ed è da Ginevra che siamo partiti per incontrare Lidiya Liberman per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Nata in Ucraina nel 1986 e cresciuta in Italia dall’adolescenza, ha attraversato linguaggi artistici diversi prima e durante il suo percorso d’attrice: il pianoforte, gli studi di regia, il Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi il lavoro con autori come Marco Bellocchio, Maura Delpero, Giorgio Diritti e Pietro Marcello. Ma raccontare il suo percorso soltanto attraverso una filmografia significherebbe fermarsi alla superficie. Perché conversando con Lidiya Liberman lei il cinema finisce presto per diventare uno strumento attraverso cui parlare d’altro: di cosa significhi essere madre dopo essere stata figlia, di ciò che ereditiamo dai nostri genitori, del rapporto con la paura e con il giudizio, della libertà conquistata crescendo, della fede, del silenzio e di quella parte di noi che continua a cambiare mentre crediamo di essere ormai diventati adulti. Ne è venuta fuori una conversazione intima, nella quale I figli della scimmia è il punto di partenza, ma non il confine. Perché a volte parlare di un personaggio è semplicemente un altro modo per cominciare a parlare della persona che gli ha prestato il volto.

Partiamo da Ginevra, la madre di Enrico che interpreta ne I figli della scimmia. Come se l’è raccontata? Chi è stata Ginevra nella sua immaginazione, come donna e come madre?

“Ginevra ama suo figlio in modo incondizionato: dà moltissimo a lui e molto poco a se stessa. È una madre dolce, presente, attenta, che non si lascia distrarre. Per lei la priorità è Enrico. Nelle famiglie con un figlio con disabilità, però, l’impatto sulla vita familiare può essere molto forte e spesso è la donna a farsi carico della maggior parte delle responsabilità. A volte si dà per scontato che, di fronte alla disabilità di un figlio, sia la madre a dover sacrificare automaticamente la propria vita. Credo che questo dipenda anche da un istinto materno. Penso che noi donne, per natura, siamo forse più inclini alla rinuncia, ma credo che influisca anche una certa mentalità della nostra società. A volte entrano in gioco persino ragioni economiche: l’uomo può avere uno stipendio più alto e le esigenze di queste famiglie sono notevoli. È necessario garantire un reddito alla famiglia e così l’uomo può continuare la propria carriera mentre, nella maggior parte dei casi, è la donna a sacrificare la sua. Spesso queste donne si sentono sole. C’è molta frustrazione perché la loro vita finisce per essere assorbita dai diversi ruoli che sono chiamate ad assumere, oltre a quello di madre, senza ricevere alcun riconoscimento. Forse sarebbe più giusto lasciare loro una possibilità di scelta: essere madri, certo, ma senza essere obbligate ad assumersi automaticamente tutte le altre responsabilità che vengono loro attribuite. Non tutte se la sentono di ricoprire quei ruoli, non tutte sono pronte a farlo”.

La cura di Enrico passa moltissimo attraverso i gesti: Ginevra deve vestirlo, lavarlo, accompagnarlo, prendersi cura del suo corpo. Come si recita una forma d’amore che si esprime così profondamente attraverso il contatto fisico? Ha lavorato sui gesti e sul modo di toccare Enrico?

“Ho tre figli, quindi una certa pratica ce l’ho. Lavorare con Andrea Aggio, che interpreta Enrico, è stato molto bello, anche perché ha una famiglia meravigliosa. Ci siamo incontrati più volte: sono andata a casa sua e anche a prenderlo a scuola. Quando ci vedevamo, provavamo insieme. Pensi che, ancora prima di incontrarmi, aveva già visto un mio film, Maternal, e si era preparato appositamente al nostro incontro. È incredibile. Ogni sera si faceva leggere il copione dalla madre. Ricordo anche quanto mi colpì la sua capacità di recitare. La prima volta che ci siamo incontrati ha subito chiesto di provare e ha voluto fare una scena in particolare, quella in cui lo metto a dormire. Le assicuro che è riuscito a controllare perfettamente il corpo e i propri istinti: ha chiuso gli occhi e si è abbandonato completamente. L’ho preso in braccio e sembrava davvero che dormisse. Andrea, pur non potendo parlare, si impegna moltissimo per esprimere ciò che pensa e far sentire la propria voce.Come le dicevo, con lui e con la sua famiglia si è creato un legame davvero speciale. Continuiamo a sentirci perché il nostro non è stato soltanto un rapporto professionale, legato al film. È nato qualcosa fondato sulla fiducia, sui rapporti e sulle qualità umane. Ed è molto bello”.

Uno dei temi del film è la possibilità di amare profondamente un figlio e, contemporaneamente, provare dolore per il figlio che ci si era immaginati e che non è mai arrivato. Da madre, prima ancora che da attrice, questa idea l’ha turbata?

“Ricordo che, quando ero incinta della mia prima figlia, fecero un’analisi sbagliata dalla quale risultava che probabilmente ci fosse qualche problema. Sono fatta così: accolgo ciò che mi accade pensando che, se è successo, doveva andare in quel modo. Sono convinta che, altrimenti, la natura o Dio non lo avrebbero permesso. Penso sempre che possa esserci una lezione da imparare o che la vita mi chieda di acquisire qualcosa, per esempio la capacità di accudire o di avere pazienza. Per questo non ho mai avuto il minimo dubbio su quale scelta avrei fatto. Credo anche che i genitori siano le persone attraverso le quali impariamo ad amare. Grazie a loro cominciamo a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, conosciamo il dolore e sperimentiamo anche la punizione. Sono loro a trasmetterci una prima visione del mondo. Ci donano la vita e credo profondamente che non avremmo potuto nascere da nessun altro. Per questo penso che anche un bambino con una disabilità possa, in qualche modo, avermi scelta per determinate ragioni. E lo accetto. Naturalmente non è facile, perché la genitorialità non è una condizione che si raggiunge una volta per tutte. Non finisce mai, cambia semplicemente forma. Una madre nasce e cresce insieme al proprio figlio per tutta la vita, e ogni figlio la fa crescere in maniera diversa. Penso sia molto più semplice amare un bambino sano. Quando si ha un figlio con una disabilità così grave, invece, serve un coraggio enorme per continuare ad amarlo, esserci, ascoltarlo e vivere pienamente quella relazione. Il tema dell’accettazione diventa qualcosa che accompagna un genitore per tutta la vita: non è affatto facile. Bisogna riuscire ad accogliere quella realtà. Con i bambini sani si sa che, quando sono piccoli, bisogna dedicare loro molto tempo. Poi, gradualmente, diventano autonomi, si staccano dai genitori, prendono la propria strada e anche la madre può riprendere in parte la sua vita. Con bambini come Enrico, invece, questo non accade mai. Anzi, crescendo diventa tutto più complicato anche dal punto di vista fisico, perché diventano più grandi e più pesanti, ma continuano ad avere bisogno di essere accuditi, vestiti e aiutati a mangiare. Per una madre è un impegno che non finisce mai e credo che, psicologicamente, sia molto difficile”.

US: Amendola Comunicazione

Finora abbiamo parlato molto del suo essere madre. Vorrei rovesciare la prospettiva: che figlia è stata Lidiya Liberman? Che madre ha avuto?

“Mia madre si è dedicata completamente alla mia crescita. Consideri che sono nata nel 1986 in Ucraina, tre mesi dopo l’incidente nucleare di Chernobyl. C’era ancora l’Unione Sovietica e gli anni della mia infanzia sono stati segnati da difficoltà, corruzione, povertà e criminalità. Mia madre si era laureata in ingegneria edile, ma faceva diversi altri lavori per riuscire a procurarmi alimenti che gli altri bambini non potevano avere: kiwi, banane, arance, per esempio. Riusciva a mettere in tavola prodotti che nessuno dei miei compagni aveva. Si dava moltissimo da fare anche per permettermi di trascorrere un mese d’estate al mare. Da quando avevo due anni, ho sempre passato un mese al mare e neppure questo era scontato. Ne comprendeva l’importanza perché i medici lo raccomandavano come rimedio per contrastare gli effetti delle radiazioni sui bambini. Faceva lavori che non facevano neppure gli uomini, glielo assicuro. Erano anche molto rischiosi. Ai miei occhi, mia madre era una supereroina. Quasi Wonder Woman”.

Che cosa pensa di aver ereditato da sua madre? In che modo si riconosce in lei, ora che è madre a sua volta?

“Un aspetto che notavo in mia madre già da bambina era il grande rispetto che aveva nei miei confronti. Fin da quando ero molto piccola, avevo l’impressione che si rivolgesse a me come a un’adulta. Mi piaceva molto e ho cercato di trasmettere lo stesso atteggiamento ai miei figli. Mi comporto così con loro fin dalla nascita. Ricordo che, quando è nata mia figlia, l’ho guardata e le ho detto: «Ciao, piacere di conoscerti. Adesso andiamo avanti insieme». Ricordo anche che mia madre prendeva sempre le mie parti, qualunque cosa accadesse. Aveva una fiducia enorme in me. Mi viene in mente un episodio. Ero andata in un campo estivo dove si rimaneva anche a dormire. Un giorno, dopo il riposo pomeridiano, mi sono svegliata e alcuni hanno cominciato a dire: «Lidiya ha rubato delle scarpe». Rispondevo: «Quali scarpe? Ma che dite?». Da sotto il letto tirarono fuori una borsa nella quale c’era effettivamente un paio di scarpe che non mi apparteneva. Le assicuro, fu il panico. Avevo circa undici anni e tutti cominciarono a gridare: «Ladra, ladra». Non dissi nulla. Mi alzai e andai alle cabine telefoniche. Chiamai prima una zia, perché pensavo che mia madre fosse da lei. Mia zia mi disse: «Lidiya, tua madre non è qui, però dimmi la verità. Non lo dirò a nessuno: sei stata tu?». Rimasi sconvolta: «Ma com’è possibile?». Riattaccai immediatamente, chiamai un altro numero e finalmente trovai mia madre. Ricordo che mi ascoltò e disse soltanto: «Sto arrivando». Non mi fece neppure una domanda. È stato un momento molto importante per me, lo ricordo ancora perfettamente: quella fiducia assoluta significava: se mi dici che è andata così, ti credo e non ho dubbi su di te. Cerco di trasmettere la stessa sicurezza ai miei figli. Dico loro: «Qualunque cosa accada, qualsiasi cosa facciate, anche se avete sbagliato, potete sempre venire da me. Me lo raccontate, prima vi aiuto e poi ne parliamo». Devono sapere che possono sempre rivolgersi a me. Qualunque errore abbiano commesso, prima li aiuto. Poi ne discutiamo e cerchiamo di capire che cosa sia successo”.

Questo ha a che fare anche con uno dei temi del film: il giudizio. È facile giudicare una madre come Ginevra, così come è facile giudicare la propria madre, le altre madri o i propri figli. Quanto è ancora forte il giudizio nei confronti della maternità?

“Credo che sia una questione molto più ampia. Faccio una piccola premessa: penso che la natura dell’anima sia dare. L’anima è fatta per amare. Quando, invece, ci aspettiamo di ricevere amore, proprio in quel momento diventiamo infelici, perché non credo che sia nella natura dell’anima aspettarsi qualcosa in cambio. Se qualcosa arriva spontaneamente nella nostra vita, senza che ce lo aspettiamo, è bellissimo. Quando invece pretendiamo, quando viviamo nell’attesa di ricevere, diventiamo infelici anche se alla fine otteniamo ciò che desideravamo. Bisognerebbe ricordarsi sempre di dare amore all’altro, cercare di farlo stare bene senza giudicarlo. Il giudizio mi sembra assurdo, perché ognuno di noi ha un percorso differente, affronta esperienze e lezioni diverse e si trova in un proprio momento di crescita. Come si può giudicare qualcuno soltanto dall’apparenza? Da ciò che si vede in un determinato momento non si può sapere che cosa ci sia dietro, che cosa quella persona abbia vissuto, quale percorso abbia compiuto o perché si trovi in quella situazione. E questo non riguarda soltanto le madri. Ci sono figli che giudicano i genitori e genitori che giudicano i figli. A volte, da parte dei genitori, emerge una forma di pretesa: «Devi chiamarmi tutti i giorni, devi darmi questo, devi fare quello per me». Ma questo, alla fine, non è amore. Il figlio non si sente amato e, secondo me, il rapporto finisce per deformarsi. Credo che anche questo derivi, almeno in parte, dal giudizio. Probabilmente chi giudica, pretende o sente continuamente il bisogno di imporre il proprio punto di vista, a sua volta, non si è sentito amato. Porta dentro di sé quella mancanza, magari senza esserne consapevole, e finisce per pretendere dagli altri ciò che non ha ricevuto. Talvolta anche in maniera violenta”.

Questa consapevolezza l’ha raggiunta negli anni, lavorando su se stessa, oppure è sempre stata così?

“È un lavoro costante, quotidiano. Sono però cresciuta in una famiglia in cui c’era un grande rispetto per gli altri, per la natura, per il mondo e per l’universo. Ogni fiore è vivo, ogni albero è vivo. Ancora oggi abbraccio gli alberi. Nella vita ho commesso molti errori e attraversato tanti momenti dolorosi. È un po’ come in Via col vento. Mi piaceva molto l’atteggiamento di Rossella O’Hara: qualunque avversità accada, ci si rialza e si va avanti. Anzi, si dice grazie. Forse non l’ho sempre pensata così, ma con il tempo ho capito che è inutile chiedersi: «Perché è successo proprio a me?». Alla fine serve soltanto a stare peggio e non permette di cambiare ciò che è accaduto. Si può invece pensare: «Grazie. Ho vissuto questa esperienza: che cosa posso imparare? Quale qualità posso sviluppare attraverso ciò che mi è successo, anche se è stato doloroso?». Tutti compiamo il nostro percorso. È un cammino pieno di esperienze e difficoltà diverse, ma rimane bellissimo, prezioso, importante. Perché è il nostro, ci appartiene”.

Apparentemente la sua è stata un’infanzia serena, ma mi viene in mente una frase di Nietzsche: bisogna avere un caos dentro di sé per far fiorire una stella che danza. Nel suo caso quella stella è anche l’artista. Lei non è soltanto attrice: ha studiato al Conservatorio e regia cinematografica, si è dedicata all’arte in diverse forme. Quale caos aveva dentro Lidiya Liberman?

“Continuo ad averlo. Ed è un caos che, attraverso il lavoro su me stessa, cerco di trasformare. L’infanzia può apparire serena e felice, ma credo che tutti i bambini, anche quelli che attraversano situazioni difficili o persino subiscono abusi, tendano a considerare normale la propria infanzia. Perché è l’unica realtà che conoscono. Per loro, quello è il mondo. Non a caso, crescendo, possono ritrovarsi accanto a persone violente e rivivere dinamiche dolorose già sperimentate da piccoli. Si tende a ricreare una situazione conosciuta, quella nella quale, nonostante tutto, ci si sentiva protetti. Crescendo ho iniziato a lavorare su me stessa. Sono un essere umano e ho anch’io le mie difficoltà. Non voglio semplicemente stare bene: cerco di arrivare all’origine di un problema, per cambiare il futuro, modificare le mie reazioni e trasformare alcuni aspetti della mia vita. Il caos maggiore, quindi, forse nasce proprio dall’infanzia, come accade a molti di noi. Per questo il ruolo dei genitori, dell’ambiente e dell’atmosfera in cui un bambino cresce è fondamentale. Mi sembra che qualcuno abbia detto, non ricordo chi, che essere genitori comporti una responsabilità persino maggiore di quella di un politico”.

In una vecchia intervista raccontava che già a cinque anni voleva fare l’attrice e che da bambina viveva di fronte a un teatro e aspettava l’arrivo delle compagnie.

“Più che altro dicevo di voler fare l’attrice perché desideravo appartenere a quel mondo. L’emozione era fortissima. Trovavo sempre il modo di entrare a vedere gli spettacoli delle grandi compagnie e degli attori che arrivavano dai diversi Paesi dell’Unione Sovietica. Ricordo perfettamente la vibrazione che sentivo dentro, la felicità. Durante gli spettacoli piangevo e ridevo. Alla fine vedevo gli spettatori andare via, discutere, prendere i cappotti e uscire dal teatro. E pensavo: «Ma come possono andarsene? Come fanno a non voler vedere da vicino queste persone?». Andavo sempre dietro le quinte ad aspettare gli artisti e gli attori. Ho moltissime fotografie con loro e chiedevo a tutti un autografo. Era quell’emozione ad affascinarmi. Tornavo a casa felicissima. All’epoca avevamo ancora le macchine fotografiche con la pellicola e il giorno dopo correvo a far sviluppare le fotografie, poi le appendevo alla parete accanto al mio tavolo. Sentivo di voler appartenere a quel mondo. Mi affascinava profondamente. Anche il cinema è entrato molto presto nella mia vita. Di fronte a casa c’era un grande cinema, che esiste ancora nella mia città. Vi lavorava un amico di mia madre che si occupava delle proiezioni e trascorrevo molto tempo con lui nella cabina di proiezione”.

Quasi un Nuovo Cinema Paradiso.

“Sì, un po’. Per me quell’universo era meraviglioso. Credo di aver visto Via col vento quando avevo otto o nove anni. Non l’ho mai più rivisto, ma ricordo ancora quella dimensione epica. Rimasi incantata: i costumi, la bellezza delle immagini, la sensazione di trovarmi davanti a un’altra vita. Da piccola, e forse soprattutto da adolescente, tendevo anche ad amplificare le emozioni, a drammatizzarle. A volte, quando stavo male, pensavo: «Devo fare l’attrice. Così potrò distrarmi, occuparmi di un’altra persona, entrare in un altro ruolo e dimenticare per un po’ le mie sofferenze». In parte è cominciato anche da lì, senza che ne fossi pienamente consapevole. Era un mondo che mi attirava moltissimo. Da quando, a undici anni, ho cominciato a venire in Italia, mi sono avvicinata sempre di più al cinema italiano. Ho iniziato con i film di Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Poi sono arrivati Antonioni, Fellini, Rossellini, Anna Magnani. Ne sono rimasta completamente rapita. Desideravo moltissimo entrare anche in quel mondo, quello del cinema italiano. Andavo spesso ai mercatini di libri usati e cercavo tutto ciò che riuscivo a trovare sul Neorealismo. Una volta trovai anche un libro su Sophia Loren. E continuavo a sognare”.

E quel sogno, in qualche modo, cominciò molto presto a diventare realtà.

“A sedici anni avevo già lavorato nel cinema e facevo la presentatrice al Molodist Film Festival di Kyiv. Il giorno dell’apertura c’era Sophia Loren. Le assicuro che, qualche giorno prima, mi dissero che ci sarebbe stato il festival e che Sophia Loren era tra gli ospiti. Appena lo seppi pensai: «Devo andarci. Non so come, ma ci andrò». Non ricordo neppure come sia successo, ma alla fine mi ritrovai con i biglietti in mano. Ho ancora la fotografia con Sophia Loren. Quella stessa sera, non so come, incontrai anche il direttore del festival. Mi propose di tornare il giorno seguente perché una ragazza che avrebbe dovuto presentare i film non poteva esserci e mi chiese se volessi sostituirla. È andata proprio così. Nella mia vita mi sono capitate spesso coincidenze di questo tipo. A proposito di fortuna, però, penso che certamente esista, ma che conti anche la capacità di continuare a seguire la propria strada nonostante le difficoltà. Quando si ha ben chiaro ciò che si vuole, credo che prima o poi la fortuna possa sorridere”.

In psicologia esiste il concetto della profezia che si autoavvera: se ci si convince che qualcosa sia possibile e realizzabile, anche le proprie azioni finiscono per muoversi in quella direzione.

“Quando si desidera davvero qualcosa, alla fine non importa essere fortunati oppure no. Bisogna andare avanti e fare ciò che si sente di dover fare, nel miglior modo possibile. E prima o poi si può raggiungere ciò che si desidera. Per esempio, quando prego penso che sia importante ricordare che si può chiedere ciò che si vuole e impegnarsi per ottenerlo, ma alla fine aggiungo sempre: «Dio, gli angeli, qualunque sia l’entità in cui si crede, fate ciò che è meglio per me». Perché magari desidero intensamente qualcosa e la chiedo, ma forse non ne ho realmente bisogno o potrebbe persino farmi male. Oppure potrebbe arrivare qualcosa di ancora migliore, in una forma che non riesco neppure a immaginare”.

Ciò che si desidera diventare: pensa di essere diventata l’attrice che voleva essere oppure avverte ancora una distanza rispetto a ciò che vorrebbe raggiungere?

“Ho continuamente dei dubbi. Fin da quando avevo diciotto anni dicevo di voler realizzare un mio film. A Kyiv, infatti, ho studiato regia documentaristica e successivamente ho proseguito gli studi anche altrove. Continuavo, però, a pensare che forse non fosse ancora arrivato il momento, che non sapessi come farlo o che non avessi ancora abbastanza da dire. Adesso, invece, sento che dentro di me è maturato qualcosa. Sta ancora crescendo, ma credo che ormai ci sia: sto scrivendo un film. E ho anche altre due o tre idee in mente, altre storie che vorrei raccontare. Come attrice, invece, no, non credo affatto di essere arrivata. Per niente. Sento di non aver ancora fatto alcune delle esperienze che credo di poter affrontare. Non sono ancora arrivati quei ruoli…”.

Neppure essere stata scelta da nomi molto importanti del cinema italiano, penso per esempio a Marco Bellocchio, le ha dato la conferma di essere ormai un’attrice con la A maiuscola? Quelle esperienze non hanno cambiato il modo in cui guarda a se stessa?

“Con Marco Bellocchio è andata così. Prima avevo girato la serie di Anna Negri, La doppia vita di Natalia Blum, nel quale ero coprotagonista con Anita Caprioli ed Emilio Solfrizzi. Era stato presentato in apertura al Roma Fiction Fest e il giorno dopo mi chiamarono dicendomi: «Bellocchio vuole conoscerti». Avevo visto diversi film di Marco, tra cui La balia e Buongiorno, notte, ma in quel momento non avevo associato bene il nome al regista. Era il 2009, credo, e frequentavo il terzo anno al Centro Sperimentale. Ricordo che al Centro dicevo: «Oggi ho un incontro con questo regista… Come si chiama? Belloccio?». Pensai: «Va bene, buona fortuna», e andai. Mi trovai davanti una persona estremamente interessante e mi sentii subito a mio agio. Non provavo alcun timore. Se avessi realizzato immediatamente che era proprio il regista di quei film che avevo visto e amato, probabilmente sarei stata molto più imbarazzata e timida. Il primo incontro, invece, fu molto bello, caratterizzato da una grande apertura e accoglienza. Oltre al cortometraggio che poi è entrato in Sangue del mio sangue, abbiamo realizzato insieme anche uno spettacolo teatrale, Zio Vanya. Non so, però, se nella recitazione si possa mai essere davvero sicuri di sé. Per esempio, mi preparo moltissimo. Amo proprio la fase della preparazione e della ricerca, tutto il lavoro che precede l’arrivo sul set. Si può svolgere nel migliore dei modi tutto il lavoro preparatorio, ma, quando si arriva sul set, la parte fondamentale è riuscire a non pensare più a ciò che si è studiato, preparato e immaginato. Bisogna lasciarlo andare. Occorre vivere ciò che accade in quel momento, ascoltare profondamente l’altro attore, l’ambiente e l’atmosfera che si crea. Bisogna essere pronti a cambiare, perché sul set spesso tutto si trasforma. Per me è una dimensione bellissima. Amo molto l’improvvisazione e quel momento di libertà. Non si può mai sapere che cosa scatterà, che cosa arriverà e che cosa, invece, non riuscirà a emergere. È un processo che, almeno in parte, sfugge al nostro controllo. Ci si può soltanto preparare a essere aperti, a diventare un tramite. Immagino che il lavoro debba avvenire proprio attraverso questa apertura: c’è il cielo e ci siamo noi, e attraverso di noi deve riuscire a passare qualcosa. Credo che attraverso un film o un attore non arrivi soltanto ciò che viene recitato. Passa qualcosa di più universale, un’energia che appartiene alla persona. Naturalmente l’attore interpreta il proprio personaggio e ne attraversa la storia. Ma il risultato più bello si raggiunge quando quella vicenda riesce a parlare a persone molto diverse tra loro e, in qualche modo, a unirle. E non penso che questo possa avvenire soltanto grazie alla propria energia o alla forza personale. Si può essere attori tecnicamente straordinari e, nonostante questo, non riuscire a trasmettere nulla. È una responsabilità molto grande. Bisogna lavorare su se stessi anche come esseri umani, sulle proprie qualità, perché attraverso il proprio lavoro si trasmette qualcosa a molte persone. Ed è un aspetto di questo mestiere che amo profondamente”.

“Improvvisazione”: lei ha studiato pianoforte. C’è qualcosa che accomuna musica e recitazione e che è rimasto dentro di lei quando lavora su un set?

“Non ci avevo mai pensato, anche perché non suono il pianoforte da anni e non ero abituata a improvvisare. Per me il pianoforte era legato a una formazione molto classica. Mi piaceva. Facevo anche danza e lì c’era già una maggiore libertà espressiva. Sono comunque tutte forme d’arte, modi diversi per esprimere ciò che abbiamo dentro, i sentimenti e i pensieri, ma anche per entrare in relazione con l’esterno e comunicare. Credo che tutte le arti siano collegate. Il cinema, poi, riesce davvero a racchiuderne molte”.

Che rapporto ha, invece, con il silenzio? Ne I figli della scimmia, per esempio, a volte è più interessante ciò che i personaggi non dicono rispetto a quello che esprimono a parole.

“Mi piace molto. Anzi, moltissimo. È qualcosa che cerco soprattutto dentro di me. Ogni sera, prima di andare a dormire, medito e cerco di non pensare a nulla, semplicemente di ascoltare. Anche durante la giornata mi capita di fermarmi per qualche secondo e chiedermi: «Che cosa sento in questo momento? Dove sono?». Il silenzio, per me, significa proprio mettersi in ascolto. Spesso porto i bambini fuori durante il fine settimana, magari in montagna o in una foresta. Camminiamo, loro chiacchierano, giocano, e a un certo punto dico: «Aspettate un attimo. Ascoltate il silenzio della foresta». Credo che abbia a che fare con il modo in cui si sta con se stessi. Se si è in armonia con se stessi, il silenzio può diventare uno spazio molto ampio dentro di noi, pronto ad accogliere. Non ci si chiude, non si ha paura, perché la paura tende a restringere quello spazio e a farci ripiegare su noi stessi. A volte si può avere paura di rimanere soli perché dentro di sé si avverte una zona oscura che non si vuole affrontare. Mi piace molto la parola “silenzio” perché la associo a qualcosa di vasto. Non a un vuoto o all’isolamento, ma, al contrario, a un’apertura. Quando si è in silenzio si riesce comunque a comunicare, forse persino meglio, perché si diventa più ricettivi e si può percepire l’altra persona senza bisogno delle parole: il suo stato d’animo, ciò che accade nell’ambiente circostante. È molto bello. È un modo per sentirsi in connessione con il mondo”.

Lei crede? E, se sì, in che cosa?

“Credo. Credo nell’amore e, per me, l’amore racchiude tutto. Penso che il mondo intero sia stato creato attraverso l’amore e che con l’amore si possa riparare moltissimo. Sono credente, ma non mi riconosco in una religione specifica. Sono stata battezzata, però nella mia famiglia non siamo mai stati praticanti, nel senso tradizionale del termine. Mi piaceva entrare sia nelle chiese ortodosse sia in quelle cattoliche. In una potevo andare ad ascoltare l’organo, nell’altra mi affascinava il profumo delle candele. Poi magari visitavo un luogo di culto diverso e vi trovavo un’atmosfera capace di farmi stare bene. Sento di potermi mettere direttamente in connessione con tutto questo. E credo che avere fede sia importante, perché altrimenti può diventare molto difficile andare avanti. Credo anche nell’universo. In questo momento, per esempio, sono in un parco e per me quest’albero è realmente vivo, sento che può percepirmi. Per me non è neppure soltanto una questione di fede. Credo profondamente nell’influenza che il modo in cui ci rapportiamo agli esseri viventi può avere su di loro. Lo stesso vale nei rapporti con le altre persone. Tutto questo mi porta a pensare che esista qualcosa di più grande di noi e della sola dimensione materiale. Forse per qualcuno non è così naturale, ma per me è un modo di vivere. Ho sempre vissuto così e non riesco a immaginare un’esistenza diversa. Sento profondamente che il mondo, gli angeli, mi ascoltano. Anche i miei figli stanno crescendo con questa sensibilità. A volte dico loro: «Potresti chiedere agli angeli»”.

Se la giovane Lidiya, quella che presentava il festival a Kyiv, incontrasse la Lidiya di oggi, di che cosa rimarrebbe stupita?

“Rimarrebbe davvero stupita. Non so se dipenda dai miei quarant’anni o dal fatto che oggi sento di aver raggiunto una grande libertà interiore. Ho priorità molto chiare e non ho paura o, perlomeno, oggi posso dire di non averne. Prima ne avevo moltissime. Mi imbarazzavo e mi vergognavo facilmente, avevo poca fiducia in me stessa. Adesso, invece, sento la libertà di essere quella che sono, esattamente così. Naturalmente senza imporre nulla agli altri. È come dire: «Sono qui. Accettatemi per quella che sono». È un lavoro continuo su se stessi, ma significa anche riuscire a essere aperti, a dare, senza avere paura del giudizio degli altri o di sentirsi sbagliati. Oggi mi concentro meno su ciò che bisogna fare o su come si dovrebbe essere e molto di più su una domanda: «Che cosa posso dare?». Che cosa posso dare agli spettatori? Ai miei figli? Alla signora che incontro al mercato? Questo mi dà una serenità profonda che in quegli anni non avevo. Ero molto più chiusa perché temevo di essere me stessa. Forse non sapevo neppure bene chi fossi. Cercavo maggiormente di adeguarmi al mondo esterno, alle persone che incontravo, all’idea di come fosse giusto comportarsi in un determinato momento. Mi domandavo persino che cosa fosse legittimo desiderare, se potessi permettermi di volerlo oppure no. Adesso questi interrogativi non esistono più. Ho capito che ognuno ha il proprio percorso e che è bello essere ciò che si è, perché ciascuno è unico e, in qualche modo, lo è per una ragione. Anche tutti quegli anni, i dolori e le fatiche, credo di averli attraversati bene. Oggi posso dire che mi piaccio. Mi piace la persona che sono diventata. Ecco, credo che la Lidiya di allora rimarrebbe molto stupita proprio da questa apertura”.

Come fa a mantenere questo stato di serenità?

“Non saprei. Forse potrei condividere un esercizio che mi aiuta molto e che potrebbe essere utile anche a qualcun altro. Ricordo che, molti anni fa, all’accademia teatrale dove studiavo a San Pietroburgo, ancora prima che nascesse mia figlia, ci assegnarono un esercizio che porto con me ancora oggi. Quando esci di casa la mattina, devi prestare attenzione e cercare di cogliere tre o cinque elementi belli intorno a te. Può essere qualsiasi dettaglio: un profumo piacevole, una signora che passa e ti sorride, una bella automobile che attira la tua attenzione. L’importante è concentrarsi su qualcosa di bello, cercarlo consapevolmente. Ho notato che questo esercizio può cambiare moltissimo il nostro atteggiamento. Non soltanto durante quella giornata, ma progressivamente anche nel modo di pensare. Quando incontri qualcuno, per esempio, cerchi di individuare qualcosa di bello anche in quella persona. Persino se non sei d’accordo con ciò che dice o se, per qualche ragione, ti infastidisce. Se non ti limiti a lasciar scorrere quella sensazione e provi invece a cercare un aspetto che ti piaccia, qualcosa di positivo in quella persona, inizi davvero a cambiare. Si trasforma il tuo stato interiore. E questo, secondo me, porta verso di te anche le persone e le situazioni giuste. Ti dà la serenità necessaria per affrontare le difficoltà. Perché ogni giorno abbiamo molti problemi. Non credo che siamo arrivati sulla Terra per trascorrere la vita alle Hawaii. Ogni giorno dobbiamo affrontare delle difficoltà: fa parte del nostro percorso. È inutile reagire continuamente pensando: «Oddio, ancora?». Altrimenti la vita diventa insopportabile. Non si riesce più ad affrontarla, si sta male e si rischia di trasmettere quel malessere anche alle persone che ci sono accanto. Si crea una catena di infelicità. Se invece siamo consapevoli che ci saranno sempre difficoltà da affrontare, possiamo semplicemente dirci: «Va bene, affrontiamole». Se ci concentriamo sulla convinzione di potercela fare, pensando che, se una prova è arrivata nella nostra vita, abbiamo anche la possibilità di attraversarla, allora troviamo la forza per farlo. Non necessariamente con il sorriso, ma con la consapevolezza che possa esserci comunque qualcosa di positivo. Forse in quel momento non riusciamo ancora a capire perché dobbiamo vivere una determinata esperienza, ma possiamo provare a cercarne il significato. Credo che, in fondo, la felicità sia proprio questa. Forse essere felici significa saper accogliere ciò che arriva con gratitudine e riuscire a trovare qualcosa di prezioso in ogni esperienza. Davvero in ogni esperienza, glielo posso assicurare. Ho attraversato momenti molto complicati e, nonostante questo, sento di aver vissuto una vita molto felice. E oggi mi sento felice”.