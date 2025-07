Lido Oriente di Pescara nella bufera dopo il caso della ragazzina con la maglia della Lazio: "Vergognatevi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il lido Oriente di Pescara è finito nella bufera dopo che a una ragazzina di 11 anni è stato vietato di entrare al ristorante perché indossava maglia e cappellino della Lazio. “Tu non entri. Te li devi togliere se volete entrare tutti quanti” è la frase incriminata che ha spinto la famiglia dell’11enne a rivolgersi altrove per mangiare. La tifoseria della Lazio è ritenuta nemica di quella del Pescara.

Il caso del lido Oriente di Pescara e la maglia della Lazio

L’episodio, di cui si sta discutendo da ore sui social network e che è riportato anche da Il Centro, risale alle ore 13 di domenica 30 giugno.

La famiglia dell’undicenne (lei, la sorellina e i genitori), sotto il caldo torrido, è stata fermata mentre si accingeva a fare il suo ingresso al ristorante. Un uomo, forse il titolare, avrebbe detto rivolto alla ragazzina: “Tu non entri con quel cappello e quella maglietta della Lazio. Te li devi togliere se volete entrare tutti quanti”. I quattro, inizialmente, pensavano fosse uno scherzo, ma poi sono effettivamente dovuti andare via per pranzare da un’altra parte.

Il post del padre della ragazzina contro il lido Oriente

Carlo, il papà della ragazzina, ha raccontato quanto accaduto in un post su Facebook: “Nostra figlia si è avvicinata e il gentil uomo le ha detto che non poteva entrare nel locale perché indossava cappello e maglia della Lazio”.

La frase è stata accolta con un sorriso, ma quell’uomo, ha raccontato ancora il papà dell’undicenne, ha poi ripetuto davanti ai clienti che “potevamo entrare nel suo locale solo se la bambina avesse tolto il cappello e cambiato maglia”.

“Non merita i nostri soldi, ma merita di sentire il bisogno di lavorare“, si è sfogato ancora il padre su Facebook.

I commenti al caso di Pescara

Su Facebook, Enzo, il titolare di un autonoleggio della zona che ha avuto modo di conoscere la famiglia, ha commentato: “Io penso che Montesilvano e Pescara sono una zona turistica e a un certo punto ci si dimentica di che squadra tifi. Sono turisti, li dobbiamo accettare dal Nord al Sud, dobbiamo cercare di accoglierli e farci dire come sono belle Montesilvano e Pescara. Per questo rivolgo di nuovo scusa alla bambina è alla Famiglia”.

Il post-sfogo del padre dell’undicenne ha attirato commenti anche da parte di altri utenti. In uno si legge: “Io chiamavo i carabinieri“. “Vergognatevi” è un altro messaggio ricorrente.

Messaggi di solidarietà sono arrivati anche da diversi club di tifosi della Ss Lazio, da Monaco di Baviera a Parigi: “Se venite, siete nostri ospiti e vi offriamo da bere”.

Messaggi di vicinanza sono arrivati anche da Pescara: “Come pescarese mi vergogno“, si legge in diversi commenti.

Sulla pagina Facebook del lido Oriente di Pescara i commenti risultano ora “limitati”, ma diversi utenti avevano già commentato in maniera polemica alcuni post. L’account Instagram risulta “privato”.

La replica del ristorante

Il quotidiano Il Centro ha provato a contattare il ristorante protagonista della vicenda, ma senza troppo successo.

“Non ci interessano queste cose” è il laconico commento arrivato dal lido Oriente di Pescara prima di chiudere la telefonata.