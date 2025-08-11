Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino di 46 anni è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica a Lignano Sabbiadoro per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver minacciato e aggredito il personale di un locale e gli agenti intervenuti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio, è stato fermato dopo che aveva dato in escandescenze in un esercizio pubblico della nota località balneare friulana. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Udine, che ha disposto il divieto di dimora nel comune per il responsabile.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, quando la Centrale Operativa della Questura di Udine ha segnalato alle Volanti in servizio a Lignano Sabbiadoro la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione all’interno di un esercizio pubblico.

I fatti: la richiesta di aiuto e l’intervento della Polizia

Secondo quanto ricostruito, il titolare del locale aveva negato la somministrazione di alcolici all’uomo, già visibilmente ubriaco. Di fronte al rifiuto, il cittadino marocchino ha iniziato a minacciare il titolare e i dipendenti, inveendo anche contro gli altri clienti presenti nel locale. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da costringere il gestore a chiamare il 112 e richiedere l’intervento della Polizia.

La reazione violenta all’arrivo degli agenti

All’arrivo delle Volanti, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento ostile anche nei confronti degli agenti, tentando di spintonarli e colpirli con delle manate, oltre a rivolgere loro ripetute minacce, anche di una certa gravità. Gli operatori, per garantire la sicurezza di tutti i presenti e dello stesso soggetto, hanno dovuto immobilizzarlo con le manette di sicurezza, non senza difficoltà, e lo hanno accompagnato presso gli Uffici di Viale Europa.

Minacce e aggressioni anche in Questura

La condotta violenta dell’uomo non si è fermata nemmeno una volta giunto in Questura. Anche all’interno della struttura, infatti, il cittadino marocchino ha continuato a minacciare e tentare di aggredire gli agenti. Per questi motivi, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Udine in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

I precedenti e la violazione della “zona rossa”

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo, residente a Genova ma attualmente irregolare sul territorio nazionale, era già stato contravvenzionato per ubriachezza molesta nella serata dell’8 agosto. In quell’occasione, era stato allontanato dalla cosiddetta “zona rossa”, istituita dal Prefetto di Udine all’inizio della stagione balneare per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Il cittadino marocchino è stato quindi sanzionato anche per aver violato l’ordine di allontanamento che gli era stato imposto.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Questa mattina, il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura del divieto di dimora nel comune di Lignano Sabbiadoro per il responsabile. L’uomo dovrà quindi lasciare la località balneare e non potrà farvi ritorno fino a nuova disposizione.

IPA