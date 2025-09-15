Liliana Resinovich, Claudio Sterpin contro Sebastiano Visintin per la storia delle foto nell'hard disk

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sebastiano Visintin conservava foto che ritraevano Claudio Sterpin e Liliana Resinovich in un hard disk. Eppure il 67enne, ora indagato per l’omicidio di Lilly, ha sempre negato di essere a conoscenza di una probabile relazione tra la moglie e il suo "amico speciale". Per questo Sterpin, ascoltato da Quarto Grado, ironizza: "Fino a due mesi fa diceva di non sapere chi fossi", poi si sarebbe scoperto che "da dieci anni conserva le nostre foto".

Lo sfogo di Claudio Sterpin

Nella puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 12 settembre Claudio Sterpin era in collegamento con lo studio. L’ex "amico speciale" di Liliana Resinovich è stato incalzato su quelle foto rinvenute nell’hard disk di Sebastiano Visintin. Foto certamente non casuali, queste, dato che ritraevano proprio Sterpin in compagnia della moglie Liliana.

Visintin ha la passione per la fotografia, ma Sterpin ha negato che quelli fossero scatti richiesti da lui: "Un fotografo devi pagarlo, io non l’ho fatto". Quindi, perché quelle istantanee si trovavano proprio nei dispositivi dell’indagato?

C’è da porsi, a questo punto, un’altra domanda. Chi ha memoria ricorderà che Visintin ha sempre negato che tra Sterpin e sua moglie vi fosse una conoscenza, tanto meno una relazione. In altre occasioni, poi, ha riferito di non esserne a conoscenza.

Quindi Sterpin commenta: "Andate a chiederlo a lui. Fino a due mesi fa diceva di non sapere chi fossi", mentre invece "da dieci anni conserva le nostre fotografie".

Le foto nell’hard disk di Sebastiano Visintin

La notizia risale a giugno 2025. Gli investigatori avevano scoperto che Sebastiano Visintin conservava cinque hard disk. All’interno di uno di questi sarebbe stata rinvenuta una cartella rinominata Modigliani che conteneva scatti che mostravano la moglie in compagnia di Claudio Sterpin.

Come riportato da un articolo di Today del 20 giugno, le istantanee risalivano al 2003. Gli inquirenti non hanno escluso che l’indagato spiasse la moglie, un’ipotesi più volte condivisa anche da Claudio Sterpin in varie ospitate televisive.

L’omicidio di Liliana Resinovich

I fatti risalgono al 14 dicembre 2021 quando Liliana Resinovich, 63 anni, è uscita di casa senza farvi più ritorno. Il suo corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022, abbandonato in un boschetto antistante l’ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste.

La Procura di Trieste ha archiviato la prima inchiesta come suicidio, ma i nuovi elementi forniti dai rappresentanti legali della famiglia Resinovich hanno portato alla riapertura delle indagini. Il corpo di Liliana Resinovich è stato riesumato e sottoposto a una nuova autopsia, con l’incarico conferito allo studio LaBaNoF di Cristina Cattaneo. Il risultato della super-perizia ha portato gli inquirenti all’ipotesi di omicidio. Il nome di Sebastiano Visintin, marito della donna, è stato iscritto nel registro degli indagati.