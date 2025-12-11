Liliana Resinovich, Claudio Sterpin fa arrivare il caso sulla scrivania di Mattarella: "Non è suicidio"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Claudio Sterpin vuole scrivere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedergli che venga fatta luce sul caso della morte di Liliana Resinovich. L’uomo ha preso parte al sit-in organizzato davanti al Tribunale di Trieste e ha fatto sapere che ritiene che l’amica sia stata uccisa “da più persone”.

Sterpin vuole scrivere a Mattarella

Durante il sit-in a Trieste, Sterpin ha detto che, secondo lui, Liliana è stata uccisa “non da una persona sola, ma da più persone, è assurdo che sia stata trovata venti giorni dopo la scomparsa. Penso sia stata conservata da qualche parte, viva o morta”

Sterpin ha quindi annunciato di voler scrivere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

ANSA

L’amico di Liliana Resinovich, Claudio Sterpin

“C’è stata una volontà di gruppo, secondo me, non c’è uno, ma più colpevoli. E sono convintissimo che il marito Sebastiano sappia tutto. Di sicuro – ha precisato – Liliana non si è suicidata, per questo scriverò anche al Presidente della Repubblica e al Ministro di Grazia e Giustizia. Sono stufo ma non mi fermo, la battaglia va avanti, posso dire che sono morto anch’io quattro anni fa, per quanto riguarda il mio interesse nei confronti della vita”, ha concluso congedandosi dai numerosi giornalisti.

Sterpin: “C’è voglia di depistare”

Ai microfoni di Storie Italiane, Claudio Sterpin ha aggiunto che “c’è troppa voglia di depistare e far allungare i tempi alla Procura, inventando delle stupidaggini”.

Il riferimento è a delle persone che recentemente si sono presentate in Procura o hanno chiamato delle trasmissioni rivelando delle presunte testimonianze sul caso. Tra questi c’è stato un ristoratore che ha affermato di aver ricevuto la richiesta di Liliana di farle avere dei sacchi neri, ma senza dirlo al marito.

Il ristoratore ha poi aggiunto di averne parlato a un carabiniere, poi morto, che gli aveva detto di stare zitto. Nel prosieguo del racconto, però, si è notata una discordanza poiché, stando alla data del decesso dell’agente citata dallo stesso presunto testimone, sarebbe deceduto prima della scomparsa di Liliana.

Sia Sterpin che altri amici di Resinovich, sospettano che, questi testimoni poco attendibili, possano essere stati mandati da qualcuno per gettare ombre sul caso.

Intanto al sit-in era presente anche l’albergatrice Jasmina Zivkovic, un’importante testimone del caso.

La donna ha parlato agli inquirenti di un legame giunto al capolinea tra Liliana e il marito Sebastiano, attualmente unico indagato per omicidio volontario, e di una lite della coppia nel 2021.

L’albergatrice ha raccontato ciò che sapeva tempo dopo il ritrovamento del corpo di Liliana perché spaventata da minacce ricevute al telefono da un’amica di Sebastiano.

A Storie Italiane Jasmina ha ripetuto che poche settimane prima della scomparsa di Resinovich, la coppia era stata nel suo albergo e c’era stata una forte discussione. “Hanno litigato tutta la notte”, ha detto la donna.

La richiesta di giustizia del fratello di Liliana

A mettere in dubbio le testimonianze tardive arrivate di recente, come quella appunto del ristoratore, è stato anche Sergio, il fratello di Liliana Resinovich.

Intervistato da Chi l’ha visto?, l’uomo si è chiesto come mai “ogni tanto arrivino questi loschi figuranti, mentre l’indagine va avanti, e cerchino sempre di prendere in giro le persone”.