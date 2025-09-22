Liliana Resinovich, Claudio Sterpin parla dei "puntini gialli" trovati sul cadavere: "Mi sento preso in giro"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Uno dei punti ancora da chiarire nel caso dell’omicidio di Liliana Resinovich è dove sia stato il corpo nel periodo tra il giorno della morte e quello del ritrovamento. Il cadavere della donna era infatti ben conservato nonostante la presunta esposizione agli agenti esterni per circa tre settimane, in pieno inverno, e non sarebbe stato congelato. Secondo Claudio Sterpin i “puntini gialli” trovati sul corpo della 63enne, forse del polline, avrebbero potuto fornire indicazioni utili alle indagini, ma non vennero analizzati.

Caso Liliana Resinovich, il mistero dei “puntini gialli”

Claudio Sterpin, noto come “l’amico speciale” di Liliana Resinovich, è intervenuto nella puntata di lunedì 22 settembre di Mattino Cinque per parlare delle indagini sull’omicidio della 63enne.

Alla domanda di Federica Panicucci su dove sia stato tenuto il corpo della donna nell’arco di tempo tra la scomparsa, la morte e il ritrovamento del cadavere, Sterpin risponde tirando fuori il mistero dei “puntolini gialli” trovati sul corpo di Resinovich.

“Il corpo di Liliana era piena di puntolini gialli“, ha detto Sterpin.

Si tratta di macchie presenti sul corpo della donna che potrebbero essere attribuibili a del polline essiccato.

Una traccia che potrebbe far pensare a una zona di apicoltura. E al marito della vittima, Sebastiano Visintin, unico indagato nell’inchiesta per omicidio, che ha un amico apicoltore.

Stando alle indagini, tra i due c’è stata una telefonata il 30 dicembre, circa due settimane dopo la scomparsa della donna e pochi giorni prima del ritrovamento del corpo.

Claudio Sterpin: “Mi sento preso in giro”

Quelle tracce gialle dovevano essere analizzate, sottolinea Sterpin, invece “semplicemente è stato dichiarato che lei aveva addosso dei frammenti vegetali”.

Anche per questo l’amico della vittima punta il dito contro gli investigatori e la procura di Trieste: “Mi sento preso in giro da questa giustizia“.

“La giustizia l’ha fatta suicidare“, attacca, facendo riferimento al fatto che in un primo momento la procura aveva chiesto l’archiviazione del caso sostenendo che si era trattato di suicidio.

Dove è stato tenuto il corpo di Liliana Resinovich

Liliana Resinovich è scomparsa il 14 dicembre 2021 ed è stata trovata morta il 5 gennaio 2022 nel bosco nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste.

Secondo la perizia realizzata dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, la 63enne sarebbe morta nello stesso giorno della scomparsa.

Visto il buono stato di conservazione del corpo, incompatibile all’esposizione agli agenti esterni per una ventina di giorni, si ipotizza che sia stato tenuto da qualche parte e poi portato nel luogo del ritrovamento in un secondo momento.

Cattaneo nella sua perizia ha escluso che il cadavere sia stato congelato, mentre Noemi Procopio, consulente di Visintin, ha incaricato un team di esperti americani di fare un esperimento per verificare l’ipotesi del congelamento.