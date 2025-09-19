Liliana Resinovich, Claudio Sterpin parla dei sospetti sull'alibi di Sebastiano Visintin: "Bestemmia a Dio"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nuova puntata del caso Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. A Mattino Cinque del 19 settembre, Claudio Sterpin ha parlato con parole durissime dell’alibi del marito Sebastiano Visintin. “L’alibi di Visintin scricchiola? Queste e altre cose dovevano emergere già tre anni e mezzo fa. Sono inviperito con la Procura: hanno lavorato un anno e mezzo per l’archiviazione per suicidio. È una bestemmia a Dio”.

Omicidio Resinovich, Claudio Sterpin attacca Sebastiano Visintin

Sterpin ha aggiunto di sentirsi tradito dalle istituzioni: “Ora, dopo 4 anni, ci svegliamo e scopriamo che ci sono un sacco di cose da controllare. Potevano aspettare altri 20 anni…”.

Secondo lui, Visintin era a conoscenza della sua relazione con Liliana e la teneva sotto stretta osservazione: “Dice che ha degli assi nella manica? Non ha nulla, non ho paura”.

Cosa ha detto il marito di Liliana

Il giorno precedente era stato lo stesso Sebastiano Visintin a intervenire nel programma Dentro la Notizia.

Indagato per la morte della moglie, ha replicato così alle accuse: “Se Sterpin ha qualcosa da dire, lo dica agli inquirenti. Noi abbiamo determinate cose e ricostruzioni. Al momento giusto con gli avvocati tireremo fuori i nostri assi“.

Visintin ha dichiarato di voler difendersi in tribunale, sottolineando di non avere certezze sulla dinamica della morte di Liliana: “Sono convinto che qualcosa sia successo, anche se non si sa ancora se sia un suicidio o un omicidio. Sono sereno e tranquillo“.

Pochi giorni fa, però, lo stesso Visintin si era detto convinto del suicidio della moglie, una posizione che sembra ora più sfumata.

I dubbi sugli hard disk

Negli ultimi mesi le indagini hanno riacceso l’attenzione sull’alibi di Visintin.

Un punto centrale riguarda la GoPro con cui l’ex arrotino avrebbe documentato un’uscita in bici la mattina della scomparsa di Liliana.

Secondo la Polizia Postale, la memoria della scheda SD sarebbe stata cancellata da Visintin il 13 giugno 2023, subito dopo che il gip aveva respinto la richiesta di archiviazione.

Visintin ha affermato di aver solo spostato i file su hard disk già consegnati agli inquirenti, ma secondo il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, si tratterebbe di una versione poco credibile.

Alcuni dispositivi sarebbero stati recuperati addirittura a casa di un amico, a cui Visintin li avrebbe consegnati “per non farli vedere alle forze dell’ordine”.