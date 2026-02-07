Liliana Resinovich, Claudio Sterpin pronto all'esposto contro la Procura per le prime indagini sulla morte

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Claudio Sterpin, ex bersagliere e maratoneta, prova un’altra impresa delle sue: lottare per la verità sul caso di Liliana Resinovich. L’ex amante della donna sta preparando un esposto affinché si approfondisca l’operato della Procura che ha svolto le prime indagini sulla morte di Lilly, il cui corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste circa 20 giorni dopo la sua scomparsa. Sterpin ha parlato di “errori grossolani”.

Perché Sterpin parla di “errori” della Procura sul caso Resinovich

Fin dal principio Claudio Sterpin sostiene che Liliana Resinovich non si sia suicidata e che l’indiziato principale per l’omicidio resta il marito Sebastiano Visintin. Intervistato a Quarto Grado, l’ex autista di autobus afferma che “il procuratore ha fatto meno di zero”.

Durante l’esame del cadavere, prosegue Sterpin, il protocollo non sarebbe stato seguito alla lettera. La temperatura corporea, fondamentale per determinare cause e tempistiche del decesso, non fu rilevata.

Per di più il medico legale si avvicinò alla salma senza indossare la cuffia protettiva obbligatoria, facendo cadere i propri capelli sul corpo di Lilly Resinovich.

Anche Vittorio Fineschi, consulente di parte del fratello della vittima Sergio Resinovich, evidenzia che le autorità avrebbero dovuto “cercare di limitare il più possibile la contaminazione del sopralluogo”.

Il sequestro “tardivo” dei cellulari di Sterpin e Visintin

Inoltre i cellulari di Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin vengono sequestrati su richiesta del gip soltanto il 20 giugno 2023, un anno e mezzo dopo la scomparsa della donna. Un’iniziativa a dir poco “tardiva”, osserva Sterpin.

Per di più il marito della Resinovich non era più in possesso del cellulare che aveva all’epoca del ritrovamento del cadavere. Anzi, Visintin formattò il dispositivo e lo regalò a una sua amica youtuber, Paola Calabrese. Fu poi quest’ultima a consegnarlo agli inquirenti nel settembre 2023, dopo aver parlato con Sebastiano.

Le analisi su questo cellulare sono tuttora in corso, dalle quali Claudio Sterpin e i familiari di Lilly sperano che possa emergere qualche indizio decisivo.

Le lesioni sul corpo di Lilly Resinovich

All’epoca del ritrovamento del cadavere di Lilly, venne registrato un dialogo tra il medico legale e gli altri operatori. “A Gabrovizza si è buttata giù una persona”, dice un operatore. “Ah benone”, risponde il medico.

Parlando di un altro decesso avvenuto a pochi chilometri da Trieste, i due lasciano intendere che anche quello di Liliana Resinovich sia stato un suicidio. L’ipotesi è infatti la più caldeggiata dagli investigatori sin da subito.

Il medico legale che ha redatto la prima consulenza aveva escluso azioni lesive compiute da terzi che invece, secondo la perizia, Liliana Resinovich si sarebbe procurata cadendo o sbattendo contro un ramo o un albero.

“Se fosse davvero caduta, la prima cosa che Lilly avrebbe fatto sarebbe stata quella di sporcarsi almeno le ginocchia, mentre il suo corpo era pulito”, sottolinea Sterpin.

La seconda consulenza legale, effettuata dalla professoressa Cristina Cattaneo, ha però offerto risultati di segno opposto: la distribuzione dei traumi sul volto di Lilly era asimmetrica e dunque incompatibile con una caduta. E “suggerisce l’avvenuta intervento di una terza persona”.

La frattura della vertebra T2, inoltre, sarebbe stata prodotta da una torsione anomala del busto della donna, avvenuta durante il soffocamento. Per questo a marzo scorso la Procura ha sottolineato la necessità di una profonda rivalutazione dell’intero procedimento.

A novembre 2025 la Cassazione ha poi respinto il ricorso avanzato da Sebastiano Visintin per una nuova consulenza medico-legale, condannandolo a pagare tremila euro di ammenda.