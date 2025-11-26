Liliana Resinovich, colpo di scena sui sacchi neri dopo le rivelazioni di un testimone a Sebastiano Visintin

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Prima di scomparire e cadere sotto i colpi del suo assassino Liliana Resinovich si sarebbe procurata due sacchi neri. È quanto un testimone rivela a Sebastiano Visintin più di tre anni dopo il delitto. Si tratta dell’ex titolare di una pizzeria di Trieste, che avrebbe incontrato la donna all’esterno del suo locale mentre gettava la spazzatura. Liliana, notando il sacco, gli avrebbe chiesto di vendergliene uno e in un secondo momento sarebbe tornata da lui per acquistarne un secondo. Per Sergio Resinovich, fratello della vittima, il racconto è “assurdo”. Se corrispondente al vero, questa versione potrebbe influire sull’inchiesta per omicidio nella quale il nome di Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati.

Liliana Resinovich e il giallo dei sacchi neri

Negli ultimi giorni il quotidiano triestino Il Piccolo ha pubblicato un audio inedito relativo al caso di Liliana Resinovich. Nell’audio sentiamo la voce di Alfonso Buonocore, ex titolare di una pizzeria a Trieste, che dialoga con Sebastiano Visintin per comunicargli un dettaglio importante. La registrazione sarebbe stata effettuata proprio da Visintin.

Buonocore fa sapere che una sera Liliana lo avrebbe incontrato all’esterno del suo locale mentre era intendo a gettare la spazzatura. In quel momento il marito, Sebastiano, era intento a cercare parcheggio. La donna gli avrebbe chiesto di acquistare un sacco nero dello stesso tipo che il pizzaiolo stava maneggiando.

L’uomo glielo avrebbe consegnato e Lilly avrebbe subito riposto l’oggetto nella sua borsa. Il giorno successivo la donna sarebbe tornata nello stesso locale e avrebbe chiesto un secondo sacco nero offrendo 50 centesimi a Buionocore, che le avrebbe risposto che avrebbe messo tutto sul conto di Sebastiano. La donna lo avrebbe quindi pregato di non parlarne con nessuno.

Ciò sarebbe avvenuto nel mese di novembre “tra il 2019 e il 2020, non ricordo precisamente l’anno”. “Ho ancora un lotto di quei sacchi”, dice Buonocore a Visintin. Ora quei bustoni verranno sequestrati dagli inquirenti e il testimone verrà ascoltato.

Perché il testimone parla solo ora?

Ascoltato da Il Piccolo, Alfonso Buonocore spiega di aver scelto di riportare la sua testimonianza solo ora perché dopo la morte di Liliana Resinovich “un amico carabiniere, informalmente, mi consigliò di farmi gli affari miei e di starmene fuori da questa storia”.

Solo di recente l’ex ristoratore avrebbe deciso di parlare, anche se ha scelto di farlo in primo luogo con Visintin. Notando dalla tv che il caso non è ancora stato risolto “ho deciso di andare da Sebastiano”.

Il commento di Sergio Resinovich e Claudio Sterpin

Mercoledì 26 novembre Sergio Resinovich, in collegamento con Storie Italiane, ha definito “curioso” il racconto di Buonocore. Ricordiamo, infatti, che il corpo di Liliana Resinovich, il 5 gennaio 2022, è stato rinvenuto sigillato in due sacchi neri di plastica. Il nuovo corso delle indagini vede Visintin indagato per omicidio, dunque secondo la nuova inchiesta quei sacchi neri potrebbero essere stati utilizzati dall’assassino per occultare il cadavere.

La prima inchiesta, però, era stata archiviata come suicidio. Se Liliana Resinovich avesse realmente acquistato quei sacchi neri dal pizzaiolo la ricostruzione del caso potrebbe prendere nuove strade. Il parere più schietto arriva da Claudio Sterpin, che riflette: “Con 50 centesimi poteva comprare un intero pacco di sacchi neri, perché rivolgersi a un pizzaiolo?”.