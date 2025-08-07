Liliana Resinovich, cosa filtra sull'impronta trovata sul sacco nero in cui c'era il corpo: escluso il guanto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’impronta rinvenuta sul sacco nero che avvolgeva il corpo di Liliana Resinovich non è stata lasciata da un guanto, come ipotizzato inizialmente, ma dal tessuto dei jeans grigi che la vittima indossava al momento del decesso. La svolta arriva dagli accertamenti disposti dalla Procura e affidati al Gabinetto interregionale della Polizia scientifica di Padova.

Liliana Resinovich e l’impronta sul sacco nero

Gli esperti, su indicazione del giudice per le indagini preliminari, hanno eseguito una serie di analisi e test comparativi con l’obiettivo di chiarire la natura di quell’impronta.

I tecnici hanno confrontato la trama dell’impronta con quella dei guanti utilizzati dagli operatori durante i rilievi, così come con un guanto sinistro ritrovato a pochi metri dal cadavere. Il risultato: nessuna corrispondenza, come viene scritto sul quotidiano Il Piccolo.

ANSA

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich

È invece emersa una compatibilità con il tessuto dei pantaloni grigi indossati da Liliana al momento del ritrovamento.

Per verificarlo, è stato condotto un esperimento con i jeans originali della vittima e tre sacchi dell’immondizia simili a quelli ritrovati sulla scena.

I materiali sono stati sottoposti a condizioni ambientali analoghe a quelle in cui è stato ritrovato il corpo: umidità, congelamento, scongelamento. Il risultato: le impronte ottenute sono simili a quella rinvenuta sul sacco.

L’ipotesi è che, anche a causa della posizione rannicchiata del cadavere e del modo in cui i sacchi erano stati “rimboccati”, il tessuto dei jeans abbia lasciato delle tracce visibili sui sacchi stessi.

L’impronta era stata considerata una delle poche tracce potenzialmente indicative della presenza di terzi sulla scena. Cosa che, ora, le nuove analisi escludono. A settembre sono previste nuove indagini genetiche e dattiloscopiche.

La GoPro di Sebastiano Visintin

Intanto gli approfondimenti effettuati sulla GoPro installata sulla bicicletta di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich e unico indagato nel caso, non hanno rilevato anomalie.

I dati Gps e gli orari dei file sono coerenti con la versione fornita da Visintin e con la ricostruzione fatta dalle autorità.

Nessuna restrizione per Visintin

Attualmente, la relazione del team guidato dall’antropologa forense Cristina Cattaneo esclude l’ipotesi del suicidio e privilegia la pista dell’omicidio.

Nonostante il marito sia l’unico indagato, non sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Per questo la Procura non ha ritenuto necessario richiedere alcuna misura cautelare, nemmeno l’obbligo di firma.