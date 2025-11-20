Liliana Resinovich e la vertebra T2 rotta, indagato il tecnico Giacomo Molinari che fece l'autopsia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è un indagato per la querelle sulla frattura della vertebra T2 di Liliana Resinovich, la donna scomparsa e poi trovata morta a Trieste nel gennaio 2022. Si tratta del tecnico Giacomo Molinari, che mesi fa aveva dichiarato di aver involontariamente causato la lesione durante la manovra preparatoria per l’autopsia della 63enne.

Il tecnico anatomico Giacomo Molinari è indagato dalla procura di Trieste in relazione alla vicenda della vertebra T2 rotta di Liliana Resinovich.

Lo ha confermato all’Ansa l’avvocato Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovich, il fratello della donna scomparsa di casa e poi trovata morta il 5 gennaio 2022.

“A seguito dell’esposto presentato da Sergio Resinovich, con il quale si chiedevano accertamenti rigorosi sulla torbida vicenda relativa alla frattura della vertebra T2, abbiamo appreso che vi è formalmente un indagato e il sig. Resinovich è stato riconosciuto come persona offesa nel procedimento”, ha detto Gentile.

Il caso della vertebra T2 rotta

Al centro del caso la frattura della vertebra T2, una delle lesioni trovate sul corpo di Liliana Resinovich e ritenute da esperti non compatibili con il suicidio, come si era ipotizzato in un primo momento.

Diversi mesi fa Molinari aveva dichiarato di aver causato involontariamente quella lesione durante la manovra preparatoria per l’autopsia del 2022.

Le verifiche hanno però chiarito che la frattura era presente e visibile già prima.

Stando alla perizia redatta per la procura dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, la lesione alla vertebra T2 era stata evidenziata dalla Tac effettuata prima dell’autopsia.

Su questo punto lo scorso giugno il gip aveva rigettato la richiesta di perizia medico legale avanzata dagli avvocati di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich indagato per omicidio.

Querelle superata secondo l’avvocato di Sergio Resinovich

Secondo l’avvocato di Sergio Resinovich la querelle sulla frattura della vertebra “può ritenersi definitivamente superata, anche alla luce della recente decisione della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso” presentato da Visintin.

“Un provvedimento – ha aggiunto l’avvocato Gentile – che conferma la validità di quanto già stabilito dal gip, ovvero che la frattura alla vertebra era presente e visibile già nella Tac eseguita in data 8 gennaio 2022”.

Secondo il legale del fratello della vittima “la vicenda giudiziaria resta, allo stato, di natura fortemente indiziaria”.

“Proprio per questo – ha spiegato – si rende necessaria una lettura unitaria e globale di tutti gli elementi sinora raccolti. Solo così si potrà arrivare ad attribuire un nome e un volto al responsabile dell’omicidio di Liliana”.

Per Gentile la morte di Liliana Resinovich “appare connotata dai tratti tipici di un ‘delitto di prossimità‘, maturato cioè all’interno del mondo delle sue relazioni”.