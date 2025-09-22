Liliana Resinovich, i dubbi della youtuber sul telefono regalatole da Sebastiano Visintin: "Ha farfugliato"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

"Mi ha regalato questo telefono quando era più facile sbarazzarsene", ma alle domande sui controlli degli inquirenti "ha farfugliato qualcosa" che risultava incomprensibile. Sono le dichiarazioni della youtuber che nel 2022 ha ricevuto in regalo da Sebastiano Visintin un cellulare che era stato di sua proprietà e che la creator, insospettita, ha poi consegnato agli inquirenti. "O e il criminale più maldestro che esista o veramente non ha nulla da nascondere". Visintin glielo aveva regalato dopo aver accettato una serie di interviste su Liliana Resinovich, probabilmente spinto da un sentimento di fiducia.

La spiegazione della youtuber

Raggiunta dalle telecamere di Mattino Cinque, la youtuber che nel novembre 2022 ha ricevuto in dono un cellulare da Sebastiano Visintin ha riportato la sua versione. Nel 2022 i due erano in contatto per una serie di interviste. Tra agosto e settembre Visintin l’avrebbe chiamata, ma il telefono della creator "si sentiva a scatti".

Nel mese di novembre "lui si presenta a casa mia con questo regalo", un cellulare "che lui teneva che io avessi e dovevo far conto che me lo avesse regalato anche Liliana".

La donna riferisce che in un primo momento non ha utilizzato il telefono, poi ha cominciato ad usarlo "per fare video" perché "comunque era un bel cellulare". Il dispositivo "tra l’altro era vuoto" e Visintin, quando glielo ha consegnato, le ha spiegato che quel telefono era ricondizionato, ma la creator non nasconde di essersi fatta qualche domanda.

"Mi sono detta che sicuramente gli inquirenti avevano già preso i cellulari dell’epoca", ma nel frattempo sul suo canale YouTube erano arrivate le prime critiche.

La reazione di Sebastiano Visintin

Insospettita da quelle critiche la youtuber si è dunque rivolta a Sebastiano Visintin per avere spiegazioni: "Lui ha farfugliato qualcosa che non ho esattamente capito", un qualcosa come: "Sì, forse, non so".

Quindi la donna ha consegnato il dispositivo in questura il 23 settembre 2023. Il pm Ilaria Pozzi ha disposto accertamenti sul cellulare. La Procura di Trieste dovrà ora verificare se al suo interno ci siano elementi utili alle indagini.

Il caso Liliana Resinovich

Sono due le inchieste nelle quali gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia successo quel 14 dicembre 2021 quando Liliana Resinovich, 63 anni, è uscita dalla sua abitazione a Trieste senza più farvi ritorno.

Il corpo senza vita è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto di fronte all’ex ospedale psichiatrico San Giovanni. Inizialmente il caso è stato archiviato come suicidio, ma dopo le prove raccolte dagli avvocati della famiglia della vittima si è scoperto che sul corpo della donna erano presenti i segni di un’aggressione. Dopo la super perizia condotta da Cristina Cattaneo la Procura di Trieste ha iscritto nel registro degli indagati il nome del marito della vittima, ora indagato per omicidio.