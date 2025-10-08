Liliana Resinovich, i dubbi di Sterpin sui video nella GoPro di Sebastiano Visintin e le lacrime della cugina

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo il sequestro della GoPro di Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin è intervenuto a Dentro la Notizia esprimendo dubbi sui video, che a suo parere potrebbero essere stati alterati nelle date. Su La7, invece, è apparsa Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, che ha commentato tra le lacrime: “Non è una soddisfazione aver avuto ragione”.

Omicidio di Liliana Resinovich: sequestrata la GoPro di Sebastiano Visintin

Si torna a parlare di Liliana Resinovich a Dentro la Notizia, nella puntata del 7 ottobre, dopo che lo scorso venerdì gli inquirenti si sono recati presso l’abitazione di Sebastiano Visintin, marito di Lilly.

Gli investigatori avrebbero sequestrato la GoPro di Visintin, la quale ha sempre rappresentato il suo alibi principale. Ma c’è dell’altro, perché gli inquirenti avrebbero ottenuto anche il possesso di un cellulare, che Visintin aveva regalato a un’amica.

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich

Dentro il dispositivo, che però è stato formattato, era stato precedentemente scaricato il contenuto della GoPro.

I tecnici sono dunque al lavoro per cercare di recuperare i dati eliminati con la formazione e per effettuare comparazioni e analisi incrociate che coinvolgeranno i due dispositivi.

I dubbi di Sterpin sui video

Nel corso della recente puntata di Dentro la Notizia, è intervenuto in collegamento anche Claudio Sterpin, il cosiddetto amico speciale di Liliana Resinovich.

“Qualsiasi cosa venga fuori sarà meglio che niente, ma poteva venire fuori tre anni e mezzo fa”, ha commentato inizialmente.

Sterpin, comunque, ha dichiarato di avere dubbi in merito all’autenticità delle date dei video nella GoPro sequestrata a Sebastiano Visintin.

“Le date e le ore di una GoPro possono essere messe dentro quando si vuole e dove si vuole a casaccio, dopo”: non crede, dunque, che i video siano stati girati il giorno della scomparsa di Liliana.

Le lacrime della cugina

Dopo il sequestro della GoPro di Sebastiano Visintin, oltre a Claudio Sterpin anche la cugina di Liliana Resinovich, Silvia Radin, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

La donna è intervenuta in collegamento a Ignoto X, il programma La7 di Pino Rinaldi, ed ha commentato gli ultimi sviluppi della vicenda in lacrime.

“Non è una soddisfazione aver avuto ragione”, ha affermato Radin, “Liliana non torna, Liliana è stata massacrata, soffocata e imbustata. Non è una vittoria questa”.