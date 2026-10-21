Liliana Resinovich, il dna di ignoto X trovato sui jeans è di uno degli operatori che hanno ritrovato il corpo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Non apparterrebbe a un misterioso sconosciuto il dna trovato sui jeans di Liliana Resinovich e sul sacco nero che ne avvolgeva le gambe. Il profilo genetico ribattezzato ignoto X sarebbe infatti di uno degli operatori intervenuti dopo il ritrovamento del corpo, nel gennaio 2022, a Trieste: una contaminazione, quindi, e non la traccia di qualcuno legato alla morte della 63enne.

Liliana Resinovich, di chi è il dna di ignoto X

Come riporta La vita in diretta, con il servizio dell’inviata Lucilla Masucci, la traccia maschile isolata dai periti appartiene a un operatore che ha spostato il corpo.

Anche Il Piccolo scrive che la Polizia scientifica ha dato un nome a ignoto X, descrivendolo come un tecnico che ha analizzato i reperti nel 2023.

La scoperta ridimensiona uno degli elementi più discussi della super perizia disposta dalla gip Flavia Mangiante e depositata il 10 ottobre.

Proprio quel dna, trovato sui jeans e sul sacco che copriva la parte inferiore del corpo, aveva alimentato l’ipotesi di una terza persona coinvolta nella morte.

Il dna sui jeans e sul sacco nero, cosa resta della perizia

Ignoto X non era però l’unico profilo sconosciuto emerso dagli accertamenti dei periti Eva Sacchi, Chiara Turchi e Paolo Fattorini.

Secondo ANSA, altre tracce maschili non identificate erano state trovate su borsetta, orologio, una bottiglietta di plastica e altri sacchi.

Un capello, ribattezzato Ancona 1, era nella manica della maglia, mentre un altro profilo era sullo spago che teneva insieme le chiavi.

Sui reperti non sono state trovate tracce biologiche del marito Sebastiano Visintin, indagato per omicidio, ma i periti hanno accertato un contatto diretto tra il suo giubbotto e il giubbotto e la borsa della moglie.

Liliana Resinovich, verso l’udienza del 30 ottobre

Liliana Resinovich, 63 anni, era scomparsa il 14 dicembre 2021 ed era stata trovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste.

La prima inchiesta aveva imboccato la pista del suicidio, poi la Procura ha riaperto il caso ipotizzando l’omicidio.

Secondo la perizia, sulle suole delle scarpe non c’erano tracce del terreno del luogo del ritrovamento: per l’avvocato Nicodemo Gentile, che assiste il fratello Sergio, è la prova che la donna è stata uccisa altrove.

Gli esiti saranno discussi davanti alla gip nell’udienza fissata per il 30 ottobre.