Liliana Resinovich, il fratello Sergio accusa Sebastiano Visintin di omicidio: "Non ha dignità, nega evidenza"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sebastiano Visintin, unico indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich, parla di “cinque anni di inferno” e rivendica la propria estraneità dopo le ultime perizie. Sergio, il fratello di Liliana, resta convinto però della sua colpevolezza. Il 30 ottobre a Trieste l’udienza in cui si discuteranno i risultati degli accertamenti.

Liliana Resinovich, torna a parlare Sebastiano Visintin

Sebastiano Visintin è stato intervistato durante la trasmissione “Vita in diretta”. Il 77enne, unico indagato per omicidio, è apparso provato ma si è detto sollevato dagli ultimi accertamenti scientifici. “Sono cinque anni di inferno” ha esordito.

Alla domanda sull’assenza del suo Dna nei reperti esaminati, ha ribadito la sua linea storica. “Ho sempre sostenuto che io a Liliana non ho mai fatto niente di male” ha ricordato. “Questo mi dà un po’ di soddisfazione perché comunque io ho sempre sostenuto la mia estraneità. Io chiedo che Liliana venga rispettata, e io che sono il marito, anche”.

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Il nodo del guanto

Interpellato sul guanto da lavoro rinvenuto vicino al corpo, Visintin ha negato che sia suo. “Assolutamente no, perché io non ho la minima idea di che tipo di guanto sia”. Poi ha contestato l’attendibilità delle scarpe della moglie come prova: “Gli inquirenti che hanno analizzato, visualizzato le scarpe hanno tolto tutto il terreno che era sulle scarpe”.

Infine ha mandato un messaggio al fratello di Liliana: “Gli dico: io non ho fatto niente a Liliana, anzi ho fatto tantissimo per Liliana. Evidentemente quello che cercavano su di me non l’hanno trovato”.

Sergio Resinovich lo accusa dell’omicidio

Il fratello della donna intanto non arretra di un passo. Alla domanda se lo ritenga ancora colpevole, Sergio Resinovich ha risposto: “Sì, al 100%, anche di più. È lui che deve dimostrarmi che non è lui”.

“Purtroppo ho visto una persona che non ha dignità. Nega l’evidenza” ha aggiunto, replicando anche al riferimento di Visintin ai 32 anni di vita insieme: “Dimentica che mia sorella l’ha mantenuto per 32 anni”.

Attorno a Visintin restano anche i dubbi un’altra persona che conosceva bene Liliana: l’amica Gabriella Micheli, intervenuta a “Storie Italiane”, che ha messo in discussione le diverse versioni fornite dal marito sul giorno della scomparsa, accusandolo di “inventare dettagli” quando messo alle strette.

Cosa dicono le nuove perizie

Gli accertamenti disposti dalla Gip di Trieste hanno restituito un quadro tutt’altro che univoco. In un primo momento i periti avevano segnalato tracce genetiche di uno stesso uomo non identificato sui jeans della 63enne e su uno dei sacchi neri che ne avvolgevano il corpo. Successivamente, però, una comparazione della polizia scientifica ha attribuito quel profilo a un operatore che aveva toccato i reperti durante le analisi del 28 luglio 2023, contaminandoli.

Sempre secondo i periti, le suole di Liliana non presentano residui del terreno della zona del ritrovamento. Vi sono invece tracce di zirconio, che avevano fatto pensare al laboratorio dove Visintin affilava coltelli, ma il confronto non ha fornito elementi a sostegno di quel contatto. Gli esperti hanno inoltre rilevato un contatto diretto fra il giubbotto indossato dal marito il giorno della scomparsa con il giubbotto e la borsa della moglie.

Sul guanto, la perizia dattiloscopica ha individuato quattro tracce sui sacchi compatibili con un unico tessuto; il confronto con il guanto sequestrato offre però un sostegno definito soltanto “moderato” all’ipotesi del contatto.