Liliana Resinovich, il fratello Sergio cambia idea su Sebastiano Visintin: "Può essere che non c'entri, ma sa"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sergio Resinovich, fratello di Liliana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ipotizza che potrebbe non essere stato Sebastiano Visintin, marito della donna a ucciderla. Ritiene però impossibile che la donna si sia suicidata e sostiene che, anche se non fosse l’esecutore materiale o il mandate dell’omicidio, l’uomo sappia qualcosa.

Sergio Resinovich e le dichiarazioni su Visintin

In un’intervista al Corriere della Sera, Sergio Resinovich ha aperto alla possibilità che a uccidere la sorella Liliana non sia stato il marito Sebastiano Visintin:

Liliana è stata uccisa, di sicuro. Potrebbe essere stata più di una persona. Può essere che Visintin non c’entri, che sia stato coinvolto qualcun altro. Ma lui sicuramente qualcosa sa.

ANSA

Già in passato Resinovich aveva accusato Visintin di essere almeno informato su chi abbia ucciso la sorella, ma spesso aveva anche aggiunto accuse più dirette nei suoi confronti.

Perché potrebbe essere coinvolta più di una persona

Sergio Resinovich basa la tesi per cui la sorella non si sia suicidata su vari elementi, tra cui il fatto che sotto alle scarpe della donna non siano state trovate tracce del terriccio del bosco in cui è stato ritrovato il suo cadavere.

Questo dettaglio, però, dà vita a un’altra interpretazione dell’omicidio, quella che vede più di una persona materialmente coinvolta.

“Lei pesava cinquanta chili. Portare un sacco di cemento è un conto, portare un corpo inanimato è un altro. Non credo che una persona riesca a farlo da sola, soprattutto in un bosco, con quel buio, di notte, con tutte quelle buche” ha dichiarato Sergio Resinovich.

Gli attacchi di Sergio Resinovich contro Visintin

Soltanto pochi giorni fa, Sergio Resinovich aveva attaccato duramente Visintin durante una trasmissione televisiva, a dimostrazione che tra i due, fin dalla scomparsa di Liliana Resinovich, non ci sino mai stati buoni rapporti.

Resinovich, in quell’occasione, aveva sottolineato che, secondo le dichiarazioni stesse di Visintin, sono due anni che il figlio dell’uomo e la sua famiglia non hanno contatti con lui.

“Qualche giornalista dovrebbe andare a chiedere a suo figlio o a sua nipote il perché” aveva dichiarato Resinovich.