Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: "Spero non venga"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sergio Resinovich si augura che Sebastiano Visintin non prenda parte all’ultimo addio di Liliana. In occasione dei nuovi funerali della 63enne trovata morta in alcuni sacchi a gennaio 2022, il fratello ha dichiarato di sperare che il marito della vittima, unico indagato per l’omicidio, non si presenti.

Il nuovo funerale di Liliana Resinovich

La salma di Liliana Resinovich era stata riesumata e trasferita all’obitorio di Milano per essere sottoposta a ulteriori esami autoptici dei periti incaricati dalla procura.

Conclusi gli accertamenti dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, il fratello ha ricevuto il nullaosta per il ritorno delle spoglie della 63enne al cimitero di Sant’Anna di Trieste, dove riceverà una seconda cerimonia funebre.

ANSA

L’amarezza del fratello per la fuga di notizie sui funerali

Diversamente dalle prime indiscrezioni, Liliana Resinovich non sarà tumulata nella tomba dove è sepolta la madre, ma in un loculo sotterraneo.

All’ultimo saluto, in programma nella giornata di martedì 21 aprile, parteciperanno in forma privata i familiari e gli amici stretti.

“Avrei voluto che le esequie restassero un segreto, ho fatto di tutto affinché nessuno venisse a sapere della cerimonia perché volevo una cosa intima senza giornalisti e televisioni. Purtroppo non è stato così” ha spiegato a Fanpage Sergio Resinovich.

Le parole contro Sebastiano Visintin

Interpellato telefonicamente dal portale, Resinovich avrebbe parlato di possibili informatori “pagati per rivelare i dettagli dei funerali” ribadendo l’amarezza per la rivelazione della notizia dei funerali, facendo un appello a giornalisti e media di “non presentarsi, non prenderci d’assalto e lasciarci in pace”.

“Ho atteso le pratiche e organizzato le esequie nella speranza di non dover assistere a una fuga di notizie. Purtroppo così non è stato. L’agenzia funebre mi ha chiamato per scusarsi dell’accaduto, assicurandomi di non aver niente a che fare con i dettagli arrivati ai giornalisti”. Forse ti può interessare Omicidio Liliana Resinovich, Visintin commenta il ritrovamento di zirconio sulle scarpe: "Aveva le chiavi" I nuovi elementi emersi dalle analisi sul corpo della donna chiamano in causa il marito. Il quale a "Mattino Cinque" offre la sua versione e le sue ipotesi

Il fratello di Liliana ha poi lanciato un attacco contro il marito della vittima e unico indagato per l’omicidio, che si sarebbe lamentato di non essere stato messo al corrente dell’organizzazione della cerimonia e di aver appreso dei funerali dalla stampa: “Non aveva voce in capitolo su queste esequie. Spero che non si presenti, onestamente”.

Il giudice aveva respinto la richiesta di Sebastiano Visintin di cremare il corpo di Liliana Resinovich, perché iscritto nel registro degli indagati, in forza di una legge “in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio” entrata in vigore proprio ad aprile 2026.