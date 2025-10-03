Liliana Resinovich, il generale Garofano lascia la consulenza di Sebastiano Visintin dopo quella di Sempio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Altro passo indietro del generale Luciano Garofano. Dopo l’addio improvviso al team della difesa di Andrea Sempio nella nuova indagine di Garlasco, l’ex comandante dei Ris di Parma ha comunicato la rinuncia anche alla consulenza di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich e unico indagato per la morte della 63enne triestina, il cui corpo fu ritrovato nel gennaio del 2022. Il super esperto lascia l’incarico dopo due anni.

La rinuncia alla consulenza sul caso Resinovich

Ad annunciare il ritiro di Garofano dal caso Resinovich, a tre giorni di distanza sono stati i legali di Visintin, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua. Al momento i motivi della rinuncia non sono state rese note.

“Ci dispiace – hanno dichiarato i difensori dell’indagato a Il Piccolo – rinnoviamo la nostra stima per Garofano sia come professionista che come persona. Comprendiamo le ragioni della sua scelta, che per altro sono estranee al nostro caso”

L’ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano

Il sequestro della GoPro di Sebastiano Visintin

Nella stessa giornata i cui l’ex comandante dei Ris ha comunicato le dimissioni da consulente dal team di Visintin, su disposizione del sostituto procuratore Ilaria Iozzi, la Squadra Mobile ha sequestrato la GoPro dell’ex fotoreporter.

Un dispositivo su cui erano stati già effettuati due accertamenti, ma sul quale la procura intende “vagliare la possibilità di acclarare se e quando siano state apportate le modifiche sui video“, come risulta dal decreto di perquisizione riportato da Il Piccolo.

Il passo indietro dal team di Andrea Sempio

Se le ragioni del passo indietro come consulente di Sebastiano Visintin non sono ancora chiare, Garofano ha invece spiegato la rinuncia all’incarico assunto con Andrea Sempio in una nota, attribuendola esclusivamente a divergenze con la difesa del nuovo indagato della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi.

Il generale in congedo ha tenuto a precisare come fossero venuti meno i presupposti del rapporto di consulenza, per la mancata condivisione dei suoi suggerimenti riguardo all’incidente probatorio sul caso Garlasco, ma di continuare a credere nell’innocenza del 37enne.

Ragioni confermate dall’avvocato di Sempio, Massimo Lovati, raccontando lo scontro con Garofano, in particolare in merito all’impronta 33.