Liliana Resinovich, l'alibi di Sebastiano Visintin regge secondo il consulente Michele Vitiello

Sul telefono di Sebastiano Visintin non sono state riscontrate attività per circa tre ore, nel giorno della scomparsa di Liliana Resinovich. Secondo chi lo accusa ciò minerebbe il suo alibi, dal momento che il 67enne ha sempre detto che il giorno in cui la moglie uscì di casa senza farvi più ritorno visitò alcune pescherie presso le quali consegnò dei coltelli lavorati nel suo laboratorio e uscì per un giro in bicicletta con la sua GoPro. Per spiegare il buco di tre ore di attività del suo smartphone è intervenuto il consulente Michele Vitiello, secondo il quale il dispositivo non avrebbe registrato traffico per un possibile malfunzionamento oppure “potrebbe essere che il dispositivo fosse spento, in modalità aereo o utilizzato per lavori senza connessione con l’esterno”.

Il parere di Michele Vitiello

Intervenuto nella puntata di Ignoto X, su La7, giovedì 25 settembre il consulente della difesa Michele Vitiello ha spiegato quali possano essere le spiegazioni sul buco di almeno tre ore sulle attività del cellulare di Sebastiano Visintin.

Vitiello ha detto che “è possibile che dentro il suo laboratorio, che si trova in un posto nascosto e con dei muri particolarmente grossi, non abbia fatto nessun tipo di traffico”, sottintendendo possibili problemi di ricezione.

Perché il cellulare di Visintin non registrò attività per tre ore nel giorno della morte di Liliana Resinovich? Il consulente della difesa Michele Vitiello non esclude un malfunzionamento né la modalità aereo

Ancora, in quelle tre ore il telefono di Sebastiano Visintin potrebbe essere rimasto spento. Oppure “in modalità aereo o utilizzato per lavori senza connessione con l’esterno”. Va detto che l’uomo in più occasioni ha ribadito che quando lavora nel suo laboratorio è solito spegnere il telefono per evitare di essere disturbato.

Il 14 dicembre 2021, in effetti, il telefono di Visintin non registrò alcun traffico tra le 9:12 e le 12:10. Sua moglie uscì di casa intorno alle 8:4o: alle 8:41 fu immortalata in via Damiano Chiesa dall’occhio elettronico della Scuola agenti allievi di polizia. Alle 8:50 Liliana fu inquadrata dalla dashcam di un autobus in piazzale Gioberti, ma i suoi famigliari negano che quella figura fosse la loro congiunta.

L’alibi di Sebastiano Visintin

Liliana Resinovich scomparve il 14 dicembre 2021. Quella mattina il marito, Sebastiano Visintin, sarebbe uscito prima di lei per consegnare dei coltelli che aveva lavorato nel suo laboratorio. Dopo le consegne, Visintin sarebbe partito per un’escursione in bicicletta sul Carso.

Secondo gli orari riportati dai filmati registrati con la GoPro, l’escursione sarebbe durata dalle 12:16 alle 13:33, ma anche su questo aspetto chi lo accusa ha dei dubbi. L’alibi di Visintin, quindi si regge sia sugli spostamenti tra le varie pescherie e la pedalata sul Carso, e in entrambi i casi gli inquirenti avrebbero notato delle anomalie.

L’omicidio di Liliana Resinovich

Il 14 dicembre Liliana Resinovich, pensionata di 63 anni, uscì dalla sua abitazione a Trieste e scomparve nel nulla. Sposata con Sebastiano Visintin, dalle prime fasi delle indagini i sospetti dei famigliari della donna si concentrarono proprio sul marito. Altro personaggio della vicenda è Claudio Sterpin, che da sempre sostiene che tra lui e Liliana vi fosse un amore extraconiugale, circostanza negata da Visintin.

Il 5 gennaio 2022 il corpo della donna fu rinvenuto nel boschetto di fronte all’ex ospedale psichiatrico di Trieste, avvolto in due sacchi. La prima inchiesta fu archiviata come gesto volontario, ma le nuove prove presentate dai periti hanno portato, nel 2025, alla riesumazione del cadavere della donna e a una nuova autopsia: secondo le valutazioni dell’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo Liliana Resinovich sarebbe stata uccisa. Il nome del marito è stato infine iscritto nel registro degli indagati.