Liliana Resinovich, l'appello di Sebastiano Visintin in tv: "Se qualcuno sa qualcosa faccia un passo avanti"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sebastiano Visintin ha voluto fare un vero e proprio appello. Il marito di Liliana Resinovich, la 63enne trovata morta nel gennaio 2022 in un bosco a Trieste tre settimane dopo la scomparsa, ha chiesto di cercare “tutti assieme di capire come stanno le cose”. Il 73enne, indagato per omicidio, ha detto in tv: “Se qualcuno che conosceva Liliana sa qualcosa parli e si presenti”.

Liliana Resinovich, l’appello di Sebastiano Visintin

Sebastiano Visintin è stato ospiti di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado.

“L’appello è questo: cerchiamo tutti assieme di capire come stanno le cose. Cerchiamo di trovare la forza e l’energia per dare delle risposte a cosa è successo a Liliana”, ha detto il marito 73enne della vittima.

Visintin poi si è voluto rivolgere agli amici di Liliana Resinovich, quelli che la donna frequentava e che magari lui non conosce: “Se qualcuno sa qualcosa che si presenti e che faccia un passo avanti”.

Caso Resinovich, le ultime novità

Sempre nel corso della puntata di Quarto Grado, è emerso un aspetto importante, cioè il ritrovamento di un’altra GoPro, nonostante Visintin abbia sempre dichiarato di avere posseduto soltanto quella consegnata alla procura.

La videocamera installata sulla bicicletta di Visintin registrò, il giorno della scomparsa di Liliana, 12 filmati, che furono trasmessi agli inquirenti tramite app senza l’acquisizione della GoPro stessa.

Il sequestro del dispositivo venne disposto nel giugno del 2023, quando l’ex fotografo aveva già cancellato i video.

Dalle perizie sarebbe risultato che Visintin aveva formattato il dispositivo il 13 giugno 2023, la stessa data in cui fu disposta l’acquisizione forense della GoPro per analizzare eventuali manomissioni.

Le indagini e il ritrovamento della GoPro

Gli inquirenti sospettano una manomissione, come ricostruito durante l’ultima puntata di Quarto Grado.

Secondo loro, infatti, sui circa 40 minuti di filmati consegnati, e che costituiscono il nucleo dell’alibi dell’indagato, ne mancherebbero quasi 10.

Ad alimentare ulteriori sospetti su Sebastiano Visintin è proprio il ritrovamento di un’altra GoPro, nonostante lui abbia sempre dichiarato di avere posseduto soltanto quella già consegnata alla procura.

Il 73enne ha inoltre sempre detto di non aver mai avuto dimestichezza con questo tipo di telecamere.

L’elemento dell’ulteriore GoPro arriva, tra l’altro, nella stessa giornata dell’incidente probatorio (di quasi 7 ore) in cui sono stati approfonditi i risultati di alcune analisi su numerosi reperti, nel contraddittorio delle parti, senza però che l’indagato fosse presente.