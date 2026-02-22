Liliana Resinovich, la cugina Silvia Radin rende omaggio a Claudio Sterpin: "Era più di un amico speciale"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Silvia Radin continua a chiedere giustizia per la cugina Liliana Resinovich. Da 4 anni attendono di sapere chi è il colpevole della sua morte. “Non era un suicidio”, dice intervistata a Verissimo. Poi ha reso omaggio a Claudio Sterpin, che non era solo l’“amico speciale” di Liliana, ma una persona che aveva “trascurato la sua salute per combattere per lei”, dice. Sulla relazione, la cugina dice di non sapere molto.

Silvia Radin sulla morte di Liliana Resinovich

Per la famiglia di Liliana, l’ipotesi del suicidio non c’è mai stata. “Conoscevamo Liliana, sapevamo come ragionava e che cos’era per lei la vita”, racconta Silvia Radin, la cugina della donna.

La sera del ritrovamento, prosegue, “sono stati fatti molti sbagli“. Per esempio il fatto che il sacco fosse stato aperto, “tagliato” e il corpo rigirato. “Non hanno preso la temperatura, hanno messo tutto nello stesso sacco. Hanno inquinato molte delle prove”, racconta.

Mediaset

Radin parla di una superficialità nel trattamento del corpo, che potrebbe aver precluso per sempre di scoprire la verità su quanto accaduto alla cugina.

La cugina: “Claudio voleva sapere la verità”

Radin racconta del suo rapporto con Claudio Sterpin. Secondo la donna, l’amico di Liliana avrebbe trascurato la sua salute per dedicarsi alla ricerca della verità e per “combattere per Liliana”.

Dice che Claudio non era solo l’amico speciale di Liliana, ma era molto di più. “Era un atleta, che insegnava cos’era lo sport e l’amicizia – e aggiunge – era un cavaliere della Repubblica, era donatore di sangue”.

Sulla relazione tra Sterpin e Liliana, la cugina dice di non esserne a conoscenza.

I parenti non hanno visto la salma

Verso la fine dell’intervista, Radin racconta che non ha mai visto la salma della cugina. L’unica immagine che hanno mostrato loro, intesi come parenti, era una foto. Su quella si vedevano i segni sul volto di Liliana.

“Era picchiata sul volto e in altre parti del corpo”, dice. Accusa la procedura che non ha permesso a Liliana di essere vestita o posta in una bara adeguata. “È rimasta dentro un sacco come la spazzatura”, sottolinea.

E chiede che venga riconsegnata alla famiglia. “Abbiamo un buco al cimitero – racconta – perché non ci ridanno quelle quattro ossa che sono rimaste”.