Liliana Resinovich, la rivelazione del legale del fratello sull'omicida: “Nome dell’assassino è nelle carte”

Dopo che la Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso presentato dai legali di Sebastiano Visintin, l’avvocato Nicodemo Gentile, che assiste il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, ha dichiarato che il nome dell’assassino è nelle carte e che ora è opportuno che si acceleri sulle indagini per fare luce sulla morte della donna.

Liliana Resinovich, l’avvocato del fratello: “Nome dell’assassino è nelle carte”

“La verità e il nome dell’assassino sono già nelle carte: ora si vada fino in fondo” nelle indagini sul caso di Liliana Resinovich, ha dichiarato all’ANSA l’avvocato Nicodemo Gentile, commentando la decisione della Cassazione sul ricorso presentato dai legali di Sebastiano Visintin, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua.

“Ora l’attenzione deve spostarsi su elementi probatori chiave, come il cordino repertato e i video GoPro del 14 dicembre, su cui permangono dubbi per presunte alterazioni e tagli già segnalati agli inquirenti”, ha aggiunto Gentile.

ANSA Liliana Resinovich

Il legale Gentile: “Chi ha ucciso Liliana la conosceva”

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha quindi confermato quanto già sancito dal gip Mangiante, vale a dire la presenza della frattura alla vertebra T2 visibile nella Tac dell’8 gennaio 2022, punto fondamentale che chiude la fase medico-legale delle indagini, “confermando l’ipotesi dell’omicidio“.

L’avvocato Gentile è certo che Liliana sia stata uccisa e che chi abbia commesso il delitto è una persona che conosceva la donna.

“Serve una lettura completa degli atti: la verità, e anche il nome dell’assassino di Liliana, è già scritta nelle carte. Chi l’ha uccisa è una persona che non viene da lontano ma che, con ogni probabilità, faceva parte del mondo delle sue relazioni”, ha dichiarato il legale.

Sebastiano Visintin commenta la decisione della Cassazione

La decisione della Cassazione è stata commentata anche da Visintin, intervenuto nella trasmissione televisiva Quarto Grado: “Certamente non l’ho presa bene. Questo sforzo fatto dai miei avvocati Paolo e Alice Bevilacqua è un’occasione persa, perché avrebbe potuto dare delle risposte ben precise e ben chiare. Spero che la cosa non finisca qua”.

Gli avvocati del marito della vittima avevano chiesto un incidente probatorio domandando che sulla salma di Liliana fosse svolta una terza perizia medico legale dopo che le prime due autopsie avevano dato esiti opposti.

“Io sono qua a disposizione, ci sono i miei avvocati che mi sono vicini e che sanno perfettamente che io non ho niente a che fare con la scomparsa di Liliana”, ha aggiunto Visintin.

“Bisognerà forse cercare in qualche altro ambiente, nelle sue amicizie, nelle persone che si spacciavano per qualcosa che non esiste. Questo è, purtroppo”, ha concluso il marito di Resinovich.