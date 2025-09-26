Liliana Resinovich, la rivelazione di Sebastiano Visintin sul figlio: "Non lo vedo da due anni, non risponde"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel corso della puntata di Ore 14 Sera del 25 settembre, Sebastiano Visintin ha raccontato a Milo Infante il suo dolore legato al rapporto con il figlio. “Mio figlio non lo vedo da due anni, telefono e non risponde. Lui è stato messo dentro questa storia da alcune persone e si è chiuso”, ha spiegato in diretta tv. “Ho parlato più volte con la compagna e mi dice che non vuole parlare con nessuno. Mi manca molto, vorrei averlo al mio fianco”.

La rivelazione di Sebastiano Visintin sul figlio

Il marito di Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio 2022, ha collegato l’allontanamento del ragazzo alle vicende giudiziarie che lo vedono unico indagato.

“Questo avviso di garanzia è stato per me uno choc molto forte. Essere accusato di essere l’assassino della moglie è dirompente, perché dentro sono sereno e non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana”, ha detto Visintin.

Sebastiano Visintin e Liliana Resinovich

Visintin ha ribadito la sofferenza di un padre che non riesce più a comunicare con il proprio figlio.

Ha parlato di un giovane che si sarebbe chiuso in se stesso dopo essere stato, a suo dire, trascinato dentro il caso “in modo orrendo, senza rispetto“.

Una frattura che per Visintin rappresenta una ferita più dura da sopportare delle stesse accuse penali: “Mi manca molto, avrei tanto bisogno di lui in questo momento. Quando questa storia finirà, spero che ci ritroveremo”.

L’attacco di Claudio Sterpin

In trasmissione è arrivato anche il duro attacco di Claudio Sterpin, che si è definito “l’amico speciale” di Liliana.

Sterpin ha dichiarato senza esitazioni che Visintin “è sicuramente il mandante” dell’omicidio.

Dichiarazioni che hanno fatto esplodere lo scontro in diretta e riacceso le tensioni attorno al caso.

Visintin ha risposto con fermezza: “Manca di rispetto a Liliana e a me. Per me la loro era una vecchia amicizia, lei poteva essergli affezionata, ma lui si era fatto delle idee sue”.

Ha poi confidato di non riuscire ancora a staccarsi dagli oggetti della moglie: “I vestiti, i guanti, le calze, è tutto lì. Non ho toccato nulla, non ho il coraggio di buttare via niente. Appena apro l’armadio mi comincia a battere il cuore, me la sento lì”.

Il motivo della morte di Liliana

È stata inoltre trasmessa un’intervista registrata il giorno precedente con Sterpin, che ha ribadito: “Ero io il numero uno, Sebastiano lo era solo sulla carta”.

L’uomo ha aggiunto che Resinovich voleva lasciare la casa coniugale e “sapeva delle cose che non poteva portarsi dietro”.

Per Sterpin questo potrebbe essere il vero motivo della sua morte: “Lilly è stata uccisa”.