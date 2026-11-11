Liliana Resinovich, per il consulente della famiglia "tenuta in frigo per 48 ore e poi nascosta nel bosco"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuova ipotesi nel caso di Liliana Resinovich: potrebbe essere stata uccisa il giorno della scomparsa e tenuta in un frigorifero per 48 ore. L’ipotesi arriva dal consulente della famiglia, il naturalista Nicola Bressi, secondo il quale la donna sarebbe stata congelata prima di arrivare al boschetto, dove è stata rinvenuta 22 giorni dopo. A far propendere per questa ipotesi è l’assenza di tracce del passaggio di una formica tipica della zona, che attacca i corpi. Segno che sarebbe stata spostata poco prima del ritrovamento.

Liliana congelata per 2 giorni

Liliana Resinovich potrebbe essere stata tenuta all’interno di un frigorifero, forse congelata, per almeno 48 ore, prima di essere portata nel boschetto dove è stato rinvenuto il corpo. È questa l’ipotesi del naturalista, zoologo e consulente della famiglia, Nicola Bressi.

L’esperto ha eseguito una perizia nel boschetto dove il 5 gennaio 2022 è stato ritrovato il corpo senza vita di Liliana.

Per Bressi è possibile che il corpo di Liliana, descritto come “minuto”, fosse entrato in un frigorifero di medie dimensioni. Inoltre sottolinea come i sacchi fossero integri, anche se in quella zona è presente una specie di formiche che “è tipica dei cadaveri, ma non avevano intaccato il corpo. Quindi era appena arrivata”, spiega.

La consulenza di Cattaneo

Un’altra consulenza è importante nel caso, quella medico-legale di Cristina Cattaneo. Secondo questa, Liliana sarebbe stata uccisa lo stesso giorno della scomparsa, ovvero il 14 dicembre 2021.

Si tratta di una ricostruzione diversa dalle precedenti, che invece avevano fatto risalire il decesso a 48 ore prima del ritrovamento. Una ricostruzione che chiedeva di rispondere alla domanda su dove fosse stata tenuta la donna, viva, fino a quel momento.

La morte, in questa vecchia ipotesi, risaliva a 48 ore prima, dopo essere stato occultato il corpo in un congelatore. Intanto si attende la nuova perizia, chiesta dalla difesa di Sebastiano, dagli Stati Uniti che mette a confronto cadaveri congelati e scongelati.

Le parole di Sebastiano Visintin

Le indagini proseguono e intanto l’unico indagato resta il marito della donna, Sebastiano Visintin. Da quello che è stato scoperto fino a questo momento, non ci sarebbero tracce dell’uomo nel luogo del ritrovamento, sugli abiti della vittima o sui sacchi che hanno coperto il corpo.

Visintin ha sempre sostenuto di non aver mai fatto del male alla moglie. In una recente intervista torna a chiedere rispetto per Liliana. “Io che sono il marito, anche”, avrebbe aggiunto.