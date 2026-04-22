Liliana Resinovich, per Sebastiano Visintin "suicidio e qualcuno ha messo i sacchi": dura reazione di Sergio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sebastiano Visintin crede ancora nell’ipotesi di suicidio della moglie Liliana Resinovich. Mentre l’inviata parla di certezza di omicidio, anche per via della presenza dei sacchi che coprivano il corpo e per le dichiarazioni dei legali dello stesso Visintin, l’uomo ha portato avanti un’altra teoria. Questa prevederebbe il suicidio da parte di Liliana e il ritrovamento da parte di uno o più estranei che hanno nascosto poi il corpo. Sergio, fratello della vittima, gli chiede di dire la verità.

Chi può essere stato?

Sebastiano Visintin è stato raggiunto da un avviso di garanzia, ovvero l’atto del pm che non implica una colpevolezza, ma che informa il diretto interessato dell’esistenza di un procedimento penale.

Alla domanda dell’inviata di Chi l’ha visto?, Visintin risponde di non avere idea di chi potrebbe essere stato a uccidere o a inserire il corpo di Liliana Resinovich nei sacchi dove è stata ritrovata.

Su cosa sia potuto succedere nel giorno della scomparsa, aggiunge di non saperlo. “Nessuno lo sa”, commenta.

La teoria del suicidio

Ha ancora dubbi, Visintin, sul fatto che Liliana possa essere stata uccisa. Per lui non è improbabile l’ipotesi del suicidio: “Ho ancora dei dubbi sul fatto che ci sia stato un suicidio”.

Per Sebastiano Visintin l’ex moglie Liliana Resinovich potrebbe essersi suicidata, ma sicuramente non si sarebbe messa da sola nei sacchi. Qualcuno deve averlo fatto per lei, se questa ricostruzione fosse vera.

L’ipotesi dell’uomo è che qualcuno abbia trovato il corpo e lo abbia nascosto. Il cambio di posizionamento sull’ipotesi del suicidio potrebbe essere dovuto alla posizione di Visintin, indagato. In passato i suoi avvocati, proprio per via dei sacchi, avevano negato la ricostruzione di un suicidio.

Le parole del fratello Sergio

Ancora una volta il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, interviene sul caso della morte della sorella. “Spero che ascolti”, dice in trasmissione.

“Che abbia il coraggio di dire cosa è successo“, lo invita a parlare. “Quest’anno fa 77 anni, cosa pretende di fare, i salti mortali? Non sarebbe più giusto prendersi le proprie responsabilità?”, si domanda.

L’attacco segue quello durante i funerali della sorella. Secondo Sergio infatti Sebastiano è coivolto al 100%.