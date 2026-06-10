Liliana Resinovich, rabbia del fratello Sergio per il rinvio della perizia: "Aspettano la selezione naturale"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovo slittamento nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovich. La perizia sui sacchi neri che avvolgevano il corpo della vittima è stata prorogata all’8 ottobre, “salvo imprevisti”. Delusione per i legali e rabbia del fratello Sergio che parla di “selezione naturale”. Teme di non essere vivo quando emergerà la verità. Frustrazione anche per il marito, e unico indagato, Sebastiano Visintin sui tempi troppo lunghi della giustizia.

Nuovo rinvio

C’è stato un altro rinvio per il caso Resinovich, una proroga per la perizia rimandata all’8 ottobre, dicono “salvo imprevisti”. Si tratta di accertamenti dattiloscopici sui sacchi neri che hanno avvolto il corpo della vittima. Dopo tutto questo tempo c’è il rischio che di impronte o altri elementi non ce ne siano più.

Dai legali della famiglia arriva invece la necessità di acquisire il contenuto del telefono di Sebastiano Visintin che “è l’unico indagato”, ricordano. Si tratta del vero telefonino, quello regalato e riscoperto nel 2025.

Il nuovo studio si concentrerà, inoltre, sui filamenti di colore giallo e rosso trovati sul giubbotto di Liliana. Si sta cercando di capire se siano compatibili con gli abiti che portava il marito Sebastiano.

Il commento del fratello Sergio

Il fratello di Liliana Resinovich dice che ormai sta perdendo le speranze. “Non fanno altro che rinviare”. Secondo Sergio, infatti, a ottobre potrebbero esserci altri problemi che alla fine faranno ritardare ancora. Si chiede come sia possibile. “Ormai anche io ho i miei anni“, commenta. La paura e la rabbia sono di non arrivare a una verità in tempo. Non vuole andarsene senza sapere cosa sia successo alla sorella.

Non è l’unico grande di età. In pensione, fa notare, sono andati molti degli agenti che hanno seguito il caso. Quindi c’è il timore che chi sapeva qualcosa, anche possibili testimoni o custodi della verità, possano non avere più l’occasione di parlare.

“Ho paura che stiano aspettando il decorso naturale, rimandando e rimandando”. Sergio parla di una sorta di selezione naturale.

Visintin: “Sto già scontando una pena”

Sui tempi troppo lunghi si è espresso anche Sebastiano Visintin. Il marito di Liliana e unico indagato ha infatti attaccato la lentezza dei tempi giudiziari dopo l’ennesima proroga.

Secondo l’uomo, indagini così lunghe sono già una condanna. Soprattutto, spiega, quando gli hanno gettato addosso una croce simile. Il peso delle accuse non è facile da sopportare, commenta.

“Così io sto già scontando una condanna”, avrebbe detto, intervistato sulla nuova proroga alla perizia per le impronte sui sacchi neri.