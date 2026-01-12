Liliana Resinovich, respinto ricorso di Sebastiano Visintin per l'incidente probatorio e condanna al pagamento

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nessun ricorso per Sebastiano Visintin, ma oltre al niet della Cassazione è arrivato anche il provvedimento. Il marito di Liliana Resinovich, ora condannato per omicidio, dovrà pagare le spese legali e una multa di 3000 euro dopo che gli ermellini hanno ritenuto inammissibile l’istanza presentata dai suoi avvocati. Visintin, infatti, aveva chiesto un incidente probatorio per una perizia medico-legale e aveva fatto ricorso alla Corte Suprema dopo il rifiuto da parte del gip del Tribunale di Trieste, considerato “abnorme“.

Respinto il ricorso di Sebastiano Visintin

Come riporta Ansa, la prima sezione penale della Cassazione rappresentata da Giacomo Rocchi ha respinto il ricorso presentato da Sebastiano Visintin attraverso il suo avvocato Paolo Bevilacqua contro l’ordinanza del gip del Tribunale di Trieste che aveva respinto la richiesta di un incidente probatorio per una perizia medico-legale.

Non solo gli ermellini hanno respinto l’istanza, ma hanno considerato inammissibile il ricorso presentato e hanno condannato l’uomo al pagamento delle spese legali e di un’ammenda di 3000 euro.

ANSA

La sentenza è stata emessa il 18 novembre 2025 e le motivazioni sono state depositate nei giorni scorsi, come riporta Ansa.

L’ammenda è stata decisa dopo la valutazione dei “profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso”.

Cosa aveva chiesto il marito di Liliana Resinovich

Visintin, attraverso l’avvocato Bevilacqua, aveva chiesto un incidente probatorio da svolgersi “a perizia diretta ad accertare le cause, le modalità, la data della morte” e il luogo in cui il 5 gennaio 2022 fu ritrovato il corpo di Liliana Resinovich.

Ciò era stato richiesto “in considerazione degli opposti esiti delle consulenze esperite dall’ufficio del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari”. Il pm aveva chiesto al gip del Tribunale di Trieste di rigettare la richiesta, richiesta accolta dal giudice per le indagini preliminari e impugnata, infine, da Bevilacqua che aveva contestato l'”abnormità” dell’ordinanza.

La risposta della difesa

Ansa scrive che la difesa di Visintin ha dichiarato che con questa decisione la Cassazione non è entrata nel merito dei “mancati accertamenti peritali” richiesti, ma si è limitata a riferirsi a tecnicismi processuali.

Tuttavia gli avvocati dell’indagato non escludono “la proposizione di Ricorso alla Cedu (Convenzione Europea Diritti dell’Uomo, ndr) contro la sentenza”.