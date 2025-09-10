Liliana Resinovich, Roberta Bruzzone sui video della GoPro cancellati da Sebastiano Visintin

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sebastiano Visintin potrebbe aver cancellato i video registrati con la sua GoPro mentre girava per Trieste in bicicletta la mattina del 14 dicembre 2021, quando sua moglie Liliana Resinovich scomparve nel nulla. Secondo chi lo accusa in questo modo il 67enne potrebbe aver eliminato le prove con la verità sulla sorte della donna, ma l’indagato sostiene di aver riversato quei filmati in un hard disk poi consegnato agli inquirenti. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone quella di Visintin è stata una “scelta scellerata” in quanto l’uomo avrebbe riversato quei filmati su altri dispositivi proprio nei giorni in cui il gip aveva riaperto l’indagine.

Il parere di Roberta Bruzzone

La psicologa e criminologa Roberta Bruzzone è intervenuta il 10 settembre su Ore 14 per fare il punto su diversi fatti di cronaca nera italiana. Tra questi, ha parlato dell’omicidio di Liliana Resinovich.

Il focus è stato sui filmati registrati dalla GoPro di Visintin il 14 dicembre 2021, quando uscì per Trieste con la sua bicicletta mentre la moglie svaniva nel nulla.

IPA Roberta Bruzzone considera Sebastiano Visintin “il peggior nemico di se stesso” per la “scelta scellerata” di cancellare i video della GoPro registrati il giorno in cui scomparve Liliana Resinovich

“Visintin è il peggior nemico di se stesso”, dice Roberta Bruzzone durante il collegamento. La criminologa precisa che i filmati sono stati cancellati “quando erano già stati acquisiti” e – secondo indiscrezioni – quei video sarebbero “già stati esaminati e non vi sarebbe traccia di alterazioni”, ma “sarebbe stato utile” avere le tracce originali.

Bruzzone però ricorda che questa cancellazione sarebbe avvenuta proprio in corrispondenza degli accertamenti disposti dal gip, una coincidenza che potrebbe essere stata casuale da un lato, ma che si è rivelata “una scelta non molto saggia” dall’altro lato. Questo perché “se una memoria è rimasta per un anno e mezzo-due” Visintin poteva seguitare a mantenerla. Questa condotta “genera una serie di suggestioni”, conclude Bruzzone. Ora, andiamo nel dettaglio.

Il giallo dei video della GoPro

Ciò che riferisce Bruzzone è supportato da nomi e date. Come ricostruisce Il Gazzettino, il 14 dicembre 2021 Visintin andò a pedalare sul Carso con la sua bicicletta equipaggiata con la GoPro. I filmati, dunque, avrebbero dimostrato la sua presenza in un luogo altro rispetto al punto in cui, due settimane dopo, fu ritrovato il corpo della moglie. Lo stesso giorno, infatti, Liliana Resinovich scomparve dopo essere uscita di casa.

Secondo gli accertamenti della polizia postale alle 20:37 del 13 giugno 2023 Visintin cancellò i filmati. Materiale, questo, che Sebastiano aveva sempre considerato il suo alibi. Lo stesso giorno, inoltre, il gip Luigi Dainotti accolse l’opposizione all’archiviazione del caso e dispose nuovi accertamenti che riguardavano anche quei filmati. In più, prima di cancellarli Visintin trasferì i video sulla memoria di un telefonino che in seguito formattò per poi regalarlo a un’amica. Ricordiamo, come ha ribadito Roberta Bruzzone, che la cancellazione dei filmati dalla GoPro fu effettuata dopo che il materiale video era già stato acquisito. Quindi, perché cancellarli?

Il commento del fratello di Liliana Resinovich

Nel corso di una puntata di Porta a Porta Visintin ha specificato che “quando finisco di registrare sposto tutto nell’hard disk” e questi dispositivi sono stati consegnati agli inquirenti.

A storcere il naso è Sergio Visintin, fratello di Liliana, che a Fanpage a proposito degli hard dice: “Non dimentichiamoci che lui ha chiesto all’amico di nascondere alcuni di questi dispositivi“. Ciò sarebbe avvenuto nel 2021, quindi “mi verrebbe da dire che non tutto è stato immediatamente controllato”.