Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin attacca sulle indagini: "Partite male, impossibile avere risposte"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Per Sebastiano Visintin scoprire chi ha ucciso Liliana Resinovich sarebbe ormai “impossibile”. Il marito della 63enne trovata senza vita nel gennaio 2022, tre settimane dopo la scomparsa a Trieste, ha detto così ai cronisti che gli chiedevano se fosse preoccupato per l’udienza sui risultati delle perizie tecniche. “Assolutamente no” ha risposto l’unico indagato per l’omicidio, criticando duramente le modalità con cui è stata realizzata l’inchiesta.

Le indagini sulla morte di Liliana Resinovich

A fine giugno è in programma la seduta in tribunale a Trieste sugli esiti delle analisi dei reperti da parte dei periti, tra cui quella sullo zirconio trovato sulle scarpe di Liliana Resinovich.

Secondo l’accusa, la presenza della sostanze potrebbe essere riconducibile all’attività di arrotino di Sebastiano Visintin. “Io non vedo l’ora che venga quel giorno, in modo che ci troveremo davanti al gip, ascolteremo cosa avrà da dire la Procura e i miei avvocati avranno cosa dire” ha affermato il 73enne parlando con i giornalisti.

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Le parole di Sebastiano Visintin

Visitin ha detto di non essere assolutamente preoccupato, rispondendo in modo scettico a chi gli ha chiesto se vuole che venga fatta verità quanto prima.

“Parlare di verità dopo quattro anni e mezzo è un po’ difficile, ma non per colpa mia, non per colpa di come sono andate le cose, da come sono state fatte le indagini già dall’inizio. Secondo me, sono partite male. Di conseguenza trovare oggi delle risposte sarà secondo me impossibile”.

L’assenza al secondo funerale

L’ex fotografo ha poi spiegato il motivo dell’assenza al secondo funerale di Liliana Resinovich, celebrato ad aprile al cimitero di Sant’Anna di Trieste, dopo la conclusione degli esami medico-legali supplementari chiesti dalla procura sul corpo della 63enne.

“Ho preferito non andare per non creare attrito. Penso quanto prima di riuscire a sapere dove è sepolta, ancora adesso non lo so. Aspettavo che passasse un attimino e poi andrò a portarle un fiore” ha detto, facendo riferimento alla “tranquillità” mai stata con la famiglia della moglie.

In particolare, Visintin ha sostenuto che le affermazioni dell’ex cognato Sergio Resinovich, secondo cui il 73enne sarebbe a conoscenza di informazioni sulla morte della 63enne, “non hanno rilevanza”.

“Lui si è fatto una certa idea e vedremo cosa verrà fuori. Sono 4 anni e mezzo che stiamo andanti avanti e purtroppo né io né i famigliari e gli amici e penso neanche gli inquirenti hanno ancora capito cosa può esserle successo” ha dichiarato.