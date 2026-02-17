Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin e l'ipotesi dei segreti di Claudio Sterpin: "Speriamo ci sia traccia"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sebastiano Visintin, intervistato a “Dentro la notizia”, racconta del suo rapporto con Claudio Sterpin dopo la scomparsa di Liliana Resinovich e della versione che l’uomo forniva sul legame con sua moglie. Per Visintin, Sterpin si è portato nella tomba molti segreti. Non lo ritiene responsabile della sua morte, ma spera che si indaghi anche nella sua abitazione alla ricerca di una qualsiasi traccia per far luce sul caso.

Sebastiano Visintin su Sterpin

Il programma “Dentro la notizia” torna sul caso di Liliana Resinovich dopo la morte di Claudio Sterpin. È stato intervistato Sebastiano Visintin, marito di Liliana e attualmente l’unico indagato per la sua morte.

Su Sterpin dice di averlo conosciuto prima come un personaggio importante a Trieste, perché era un ex maratoneta, uno sportivo, ed era anche il presidente del Marathon che riuniva Liliana e le sue amiche con le quali organizzavano le gare.

Però tutto è cambiato dopo la sparizione e la morte di Liliana, quando Sterpin ha iniziato a raccontare del suo rapporto con la moglie di Sebastiano: una relazione segreta durata 42 anni, iniziata il 19 dicembre 1981.

Cosa sapeva Sterpin?

Per Sebastiano, Sterpin non era il responsabile della morte di Liliana, ma qualcosa doveva sapere. Il conduttore gli ricorda la lunga telefonata, ma per Sebastiano sono i messaggi a essere ambigui.

Racconta di quella volta che, con il proprio avvocato, ha scoperto i messaggi sul cellulare di Liliana. In questi si leggevano frasi come: “ne parleremo dopo”, e ancora “qualunque cosa sia, aspetto solo un segnale” e “speriamo, speriamo”.

Sebastiano ricorda di aver domandato a Claudio il significato di questi messagg. Lo aveva fatto pubblicamente in diversi programmi televisivi, ma l’uomo non aveva mai risposto.

Il mistero di Claudio

Sebastiano ci tiene a sottolineare che non sospettava di Claudio, anzi dice di non pensare affatto che c’entri nulla con la scomparsa di Liliana, ma che qualcosa doveva sapere e, se questo è vero, da qualche parte deve trovarsi una prova.

L’idea di Sebastiano è che o la verità non si conoscerà mai perché l’uomo non ha lasciato tracce, oppure che controllando nella sua abitazione potrebbe effettivamente trovarsi qualcosa. Ricorda come, essendo lui l’unico indagato, immediatamente siano iniziati i controlli nella propria abitazione.

Ora, con la morte di Claudio, si potrebbe, dice, perquisire l’abitazione per scoprire qualche messaggio scritto che racconti un’altra piccola parte della verità sul caso di Liliana Resinovich.