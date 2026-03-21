Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin e l'ipotesi dello zirconio sulle scarpe: "Magari l'ho portato io"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il caso di Liliana Resinovich continua a essere ricco di misteri. Il rinvio della consegna delle perizie a inizio giugno da una parte spazientisce i familiari che attendono una risposta, ma dall’altra fa sperare che ci siano elementi per proseguire con le analisi. Un aspetto ripreso in considerazione è quello dello zirconio sulla punta della scarpa sinistra di Liliana e i tagli sui cordini da comparare con forbici e coltelli sequestrati a Sebastiano Visintin.

L’ipotesi dello zirconio sulle scarpe

I periti stanno verificando i residui di zirconio trovati sulle scarpe di Liliana Resinovich. Definiscono l’analisi “meritevole di approfondimento”. L’importanza è da far risalire alla possibilità di trasferimento del materiale tramite il lavoro del marito Visintin.

Già lo scorso anno, la consulenza della medico-legale Cattaneo presentava i risultati delle analisi chimiche sulla punta della scarpa sinistra: presenza di diversi metalli tra i quali solfato di calcio, carbonato di calcio e metalli quali ferro, cromo, nichel, zirconio e silicio.

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Lo zirconio, in particolare, era stato nominato da Visintin come materiale alla base di strumenti utili al suo lavoro. Per affilare i coltelli, l’uomo usa nastri di zirconio. Da qui l’ipotesi di un trasferimento del materiale. È importante capire in che occasione e in che modo sia avvenuto.

Visintin: “Magari l’ho portato io”

Sebastiano Visintin, ospite a Quarto Grado, torna a spiegare la presenza dello zirconio nel suo laboratorio. Lo usa per lavoro. Sul perché si trovi sulle scarpe di Liliana, invece, dice: “Questo non lo so, so solo che quando faccio questi lavori mi porto della polvere in casa“.

Ci possono essere diverse ipotesi. Una è il trasferimento accidentale dovuto al lavoro quotidiano di Visintin, l’altra è l’ipotesi di trasferimento in seguito all’omicidio. Liliana, come dice ancora Visintin, era solita andare a trovarlo in laboratorio. La contaminazione potrebbe essere anche precedente al giorno della scomparsa.

Aggiunge Visintin: “A volte Liliana faceva la spesa, lasciava le cose in studio e mi chiedeva di riportarle in casa”.

Rimandato l’esito delle analisi

Nel frattempo, sono stati concessi ulteriori 90 giorni per depositare le perizie del caso. La proroga per l’analisi è stata concessa dopo che un’altra aveva già ottenuto l’ok lo scorso gennaio.

Nel primo caso 60 giorni, che avevano portato la data della consegna al 9 marzo, e ora di nuovo altri 90 giorni, che porterebbero la consegna dei risultati delle analisi a inizio giugno.

Sono tanti gli aspetti da analizzare: sia lo zirconio sulla scarpa che il taglio all’estremità dei cordini, che sarà analizzato insieme alle forbici e ai coltelli sequestrati a Sebastiano Visintin.