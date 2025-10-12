Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin in lacrime a Verissimo: zero spiegazioni sul tema divorzio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continuano le indagini per fare luce sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e il cui cadavere fu trovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. Sebastiano Visintin, che è indagato per l’omicidio della moglie, è stato ospite nella trasmissione Verissimo e si è professato ancora una volta innocente. Nel corso dell’intervista, ha attaccato Claudio Sterpin, sostenendo che quest’ultimo non ha detto tutta la verità sul suo legame con la vittima.

Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin in lacrime a Verissimo

“Gli agenti sono capitati qualche giorno fa a casa mia per la perquisizione. Gli serviva la GoPro. L’ho presa e gliel’ho data. Ma già l’avevano avuta. Io sono tranquillo. Sono passati quasi quattro anni. Sapete quanti video e filmati ho fatto con quella GoPro?”, ha spiegato Visintin alla conduttrice Silvia Toffanin.

A Verissimo è poi stata mostrata una clip con delle immagini di Liliana Resinovich. Il marito si è messo a piangere: “Per me è commuovente rivedere Liliana. Il fatto di essere indagato ora non mi crea alcun problema. Io a Liliana non ho fatto niente. La amavo. 32 anni insieme, abbiamo passato alti e bassi”.

ANSA Un’immagine di Liliana Resinovich

“Se avevamo litigato la sera prima (della scomparsa della 63enne, ndr)? Assolutamente no, io non ho mai litigato con nessuno, mai ho messo le mani addosso a qualcuno. Per me non esiste che io sono indagato per l’omicidio”, ha aggiunto l’uomo.

“Dall’11 aprile – ha proseguito – sono indagato per la morte di mia moglie. All’inizio è stato drammatico. Però, passato il tempo, mi sono detto: “Ma di che cosa mi devo preoccupare?”. Io non dico di avere un alibi. Ma la polizia ha già fatto molti controlli, se vogliono sapere qualcosa me lo chiedano”.

E ancora: “Cosa penso che sia successo? Mi devono dire come è morta Liliana, quando, dove e chi eventualmente l’ha uccisa. Ancora non sappiamo se è un suicidio o un omicidio“.

Visintin: “In questura mi dissero: ‘Non farti illusioni, è un suicidio'”

Poi le dichiarazioni su che cosa gli avrebbero detto gli agenti poco dopo il ritrovamento del cadavere: “Lei aveva lasciato a casa documenti, telefono e la fede. La questura mi disse: “Non farti illusioni, qua siamo davanti a un suicidio”. Io mi sono chiesto che cosa non ho capito. Fino al giorno prima siamo stati in giro, avevano programmato a febbraio di andare da amici in Brasile“.

Silvia Toffanin ha ricordato che dalle indagini è emerso che Resinovich, prima di morire, aveva fatto delle ricerche su internet su come trovare case in affitto e sul tema del divorzio. “Rispondo anche a questo – la replica di Visentin – Noi volevamo andar via dalla casa in cui abitavamo. Liliana non voleva una casa così grande. Sulla questione del divorzio non saprei darti una risposta. Io non ho mai avuto motivo di pensare che volesse divorziare”.

L’attacco a Claudio Sterpin

La conduttrice di Verissimo ha poi sottolineato che sembra che Liliana, prima di sparire, avesse un appuntamento con Claudio Sterpin a cui non si è presentata.

“Un uomo – ha dichiarato Visintin – perde la moglie e salta fuori uno che dice di essere l’amante di Liliana e che dovevano andare a vivere assieme. E che lei doveva divorziare. Liliana non c’è più e lui le manca di rispetto a lei, perché non può difendersi. Io non credo che avessero una storia d’amore, un’amicizia sì”.

“Perché lui dovrebbe dire bugie così grandi?”, ha incalzato Toffanin. “Ce lo spiegherà più avanti. Lui dice tante cose, ma tante non le dice. Perché è andato in Questura e prima di entrare ha cancellato i messaggi che io ho ritrovato sul telefono di Liliana? Ecco cosa lui le ha scritto: “Sperem sperem, qualunque cosa sia, ne parleremo dopo…””.

“Credo che Liliana gli abbia detto qualcosa, forse un “no”. Perché ha cancellato questi messaggi?”, ha concluso Visintin.