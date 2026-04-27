Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin risponde all'attacco del fratello Sergio: "Rapporto mai tenero"

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Sebastiano Visintin “non ha mai fatto niente, proprio niente per cercare la sua amata moglie”, ha detto a più riprese Sergio Resinovich per argomentare i suoi sospetti nei confronti del cognato per la morte di Liliana Resinovich. Nel suo ultimo intervento a Storie Italiane l’indagato riferisce di provare “rispetto per il suo dolore”, ma aggiunge che Sergio “sa poche cose” della loro relazione e che tra lui e i familiari “non c’è mai stato un rapporto tenero“.

I rapporti tra Sebastiano Visintin e la famiglia della moglie

Il tenore dei rapporti che intercorrono tra Sebastiano Visintin e la famiglia della moglie Liliana Resinovich è ormai noto. Per questo motivo l’indagato non ha partecipato al secondo funerale della donna, tenutosi a Trieste il 21 aprile, un’assenza che non è certamente passata inosservata.

Ospite di Storie Italiane lunedì 27 aprile Sebastiano Visintin ha spiegato di non esserci andato “per non creare attrito” e soprattutto per “rispettare, in questo momento, Liliana”.

ANSA

Prima del suo intervento la regia ha mandato in onda un recap delle dichiarazioni rilasciate dalla famiglia di Liliana Resinovich negli ultimi tempi. Tra queste, Sergio Resinovich in un’occasione ha motivato i suoi sospetti su Visintin.

A queste affermazioni l’indagato risponde ricordando che la moglie e il fratello Sergio “erano molto attaccati” e per questo motivo “rispetto le sue parole”. Aggiunge, infine, che la famiglia di Liliana e dunque anche il fratello sanno “poche cose” del loro matrimonio, sottolineando come tra lui e i parenti della 63enne non ci sarebbe “mai stato un rapporto tenero”.

I sospetti di Sergio Resinovich

In passato Sergio Resinovich ha motivato i suoi sospetti su Sebastiano Visintin con queste parole: “Due o tre giorni dopo (la scomparsa di Liliana, nda) ho sospettato di lui perché non ha mai fatto niente, proprio niente, per cercare la sua amata moglie come ha sempre dichiarato”.

Ora “sono ancora più sicuro che sia stato lui perché “non ha mai cercato una nuova risposta” e avrebbe “cercato di remare contro” i riscontri depositati da Sergio e l’avvocato Nicodemo Gentile.

Gli accertamenti sui cordini

Sabato 25 aprile il pm Ilaria Iozzi ha disposto nuovi accertamenti sui sacchi di plastica, i cordini e i guanti dopo l’incidente probatorio. In poche parole, il pm intende sottoporre questi reperti ai suoi consulenti dopo il lavoro dei periti incaricati dal gip Flavia Mangiante.

A questa istanza si è opposta la difesa di Sebastiano Visintin, rappresentata dagli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, perché i risultati rivelerebbero “una malcelata diffidenza verso il lavoro dei periti”.