Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin torna all'attacco di Claudio Sterpin: "Non permetterti di nominarla"

Sebastiano Visintin torna a parlare della morte di Liliana Resinovich e attacca Claudio Sterpin. L’indagato invita l’uomo a non parlare più della moglie defunta e valuta “supposizioni” tutto ciò che dice lo stesso presunto amante della donna. In merito all’avviso di garanzia, si ritiene soddisfatto perché vuole che gli inquirenti possano risolvere il caso.

Le parole di Sebastiano Visintin

Ospite della puntata del 27 novembre di Ore 14 sera, Sebastiano Visintin ha raccontato i primi attimi vissuti dopo la scoperta della morte della moglie Liliana Resinovich.

L’indagato ha spiegato “mi dicevano, Sebastiano non farti illusioni, Liliana si è suicidata. Sono passati quattro anni e cosa abbiamo scoperto? Niente”.

ANSA Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, durante un’intervista televisiva

In merito alle parole di Claudio Sterpin, presunto amante della defunta consorte, fa un appello ben preciso.

“Per quanto riguarda queste supposizioni di un personaggio che si professa amante, io dico a questo signore ‘abbi il coraggio di chiudere la bocca, non permetterti di nominare neanche il nome di Liliana'”.

Un duro attacco quello di Sebastiano Visintin al presunto rivale in amore.

Le accuse a Claudio Sterpin

Sempre durante la puntata di Ore 14 sera, l’indagato, per atto dovuto, per la morte di Liliana Resinovich ha accusato Claudio Sterpin.

Queste le parole di Sebastiano Visintin: “Non ha titolo, a me non interessa, anche se fosse vero un amore, può succedere che due persone si incontrano dopo tanti anni, ma cosa ci guadagni? Vuoi far vedere che tu sei un amante e amavi Liliana? Vergognati”.

La rischiesta e l’avviso di garanzia

Nell’intervento avvenuto nel programma televisivo della Rai condotto da Milo Infante, Sebastiano Visintin ha, inoltre, sottolineato come la richiesta, da parte del suo avvocato, di fare un ulteriore accertamento medico-legale sia stata respinta.

Per il marito di Liliana Resinovich “è un errore tremendo perché non possiamo avere delle risposte. Io credo che debba essere fatta un’ulteriore indagine medico-legale per poter capire cosa sia successo”.

Sebastiano Visintin non ha mai temuto per l’arrivo dell’avviso di garanzia, anzi, si sente soddisfatto perché “mi fa piacere che gli inquirenti facciano fino in fondo il loro lavoro. Non voglio che si faccia come Garlasco”.