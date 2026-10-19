Liliana Resinovich, trovati 3 dna ignoti su jeans, sacco, maglione e cordino delle chiavi: caccia ad Ancona 1

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Proseguono le indagini sul giallo di Liliana Resinovich. Dalla perizia depositata nei giorni scorsi alla procura di Trieste è emersa la presenza di tracce di 3 dna ignoti, di sesso maschile, sui vestiti e sul sacco che copriva il corpo della donna. Si tratta di contaminazioni o di tracce lasciate da qualcuno legato alla morte della 63enne? Mentre non è stato trovato il dna del marito Sebastiano Visintin, indagato per omicidio, inducendo i suoi avvocati a ventilare di nuovo l’ipotesi del suicidio.

Liliana Resinovich, trovati 3 dna ignoti

Resta ancora un mistero la morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e poi trovata priva di vita in un boschetto il 5 gennaio 2022.

La super perizia depositata sabato 10 ottobre alla procura di Trieste ha evidenziato la presenza di tre dna maschili ignoti sul corpo e sugli oggetti della donna.

ANSA

Come riporta Qn, le tracce del primo profilo genetico ignoto sono state trovate sui jeans e sul sacco nero che avvolgeva la parte inferiore del corpo della 63enne.

Il secondo Dna (Ancona 1) è di un capello trovato nella manica sinistra della maglia di Resinovich, il terzo sul cordino che teneva insieme un mazzo di tre chiavi rinvenute in una tasca interna della borsetta.

Queste tracce potrebbero essere delle semplici contaminazioni, senza alcuna attinenza al caso, oppure potrebbero appartenere a qualcuno legato alla morte di Liliana Resinovich.

Mentre non sono state trovate tracce biologiche del marito Sebastiano Visintin, attualmente indagato per omicidio.

Il cordino legato al collo

Al centro dell’esame dei periti anche il cordino legato attorno al collo della vittima che stringeva il sacchetto di plastica che la donna aveva sul capo.

Sul cordino non sono state individuare tracce (impronte e dna) diverse da quelle della vittima. Anche se bisogna considerare che la prolungata permanenza a contatto con i liquidi della decomposizione posso aver alterato o coperto eventuali micro-tracce.

Sono state analizzate anche le caratteristiche fisiche del cordino, per capire se sia compatibile con i pezzi di spago sequestrati nell’abitazione di Visintin.

Secondo i periti non è possibile stabilire con certezza se il cordino legato al collo fosse uguale a uno di quelli trovati nella casa dove la donna viveva col marito: non è possibile escluderlo, ma nemmeno confermarlo.

Le parole dell’amica

Del caso ha parlato anche una delle amiche di Liliana Resinovich, ospite di Storie italiane su Rai 1, dicendo di non credere all’ipotesi del suicidio.

“Lo abbiamo detto fin dal primo giorno”, ha detto, è impossibile che una donna “così pulita e precisina” vada a togliersi la vita in “quel pisciatoio”, c’erano altri modi più facili e puliti per farlo.

“L’hanno suicidata”, attacca l’amica, secondo la quale Lilly è stata “picchiata e uccisa”.