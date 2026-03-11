Liliana Resinovich, Visintin certo di non andare a processo perché "non ci sono elementi contro di me"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sebastiano Visintin si dice certo di non andare a processo per la morte di Liliana Resinovich. Il marito di Lilli, unico indagato per omicidio, sostiene che contro di lui non ci siano elementi. Secondo la Procura di Trieste, l’uomo avrebbe aggredito e soffocato la moglie il giorno stesso della sua scomparsa.

Sebastiano Visintin sull’accusa di omicidio

“Mi devono dire quando è morta, il giorno e l’ora se dovessero mandarmi a giudizio”. Così Sebastiano Visintin ha risposto alla giornalista della trasmissione Chi l’ha visto, che gli poneva domande sul caso Resinovich.

“Davanti al gip devono dire: ‘Guardate, noi pensiamo che Sebastiano aveva fatto questo’. Secondo me il gip si mette a ridere perché non ci sono elementi contro di me”, ha aggiunto.

La richiesta dei periti

Intanto i periti, ricorda Chi l’ha visto, hanno chiesto 90 giorni in più per esaminare tutti i reperti, tra i quali 700 coltelli. Coltelli del marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin.

Caso Resinovich, il presunto movente

Secondo i pm, l’omicidio di Liliana Resinovich sarebbe avvenuto al culmine di una lite causata dalla decisione della donna di lasciare Sebastiano Visintin per iniziare una nuova vita con Claudio Sterpin, un amico con cui avrebbe avuto una relazione sentimentale.

Claudio Sterpin aveva dichiarato più volte di aver avuto una relazione con Liliana e che i due avrebbero pianificato una nuova vita insieme. Secondo Sterpin, Visintin avrebbe scoperto questa relazione. Ma il marito di Liliana ha sempre negato che fra sua moglie e Sterpin ci fosse mai stato qualcosa di più di un’amicizia.

Claudio Sterpin è recentemente scomparso, portando con sé le sue verità. Ma le versioni fornite ai pm rimangono agli atti.

Dopo la sua morte, Visintin ha avuto parole di elogio per il presunto rivale in amore: “L’ho sempre ammirato”, ha detto riferendosi al suo passato di sportivo.

Al suo funerale, però, ha preferito non prendere parte, forse per non alimentare speculazioni e polemiche. Sterpin non aveva mai creduto all’ipotesi del suicidio, che ha tenuto banco nelle prime fasi delle indagini per poi cedere il passo all’ipotesi di omicidio.

Claudio Sterpin è stata l’ultima persona a parlare al telefono con la 63enne trovata morta il 5 gennaio del 2022 in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste, all’interno di due grossi sacchi neri. La donna era scomparsa il 14 dicembre 2021.