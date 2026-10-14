Liliana Resinovich, Visintin dopo il dna di un altro uomo trovato su vestiti e sacco: "Non sono responsabile"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“58 mesi”, sono quelli che Sebastiano Visintin conta da quando sua moglie, Liliana Resinovich, scomparve il 14 dicembre 2021 per poi essere trovata priva di vita il 5 gennaio 2022. Le ultime novità da una super-perizia dimostrano che sui reperti trovati addosso alla vittima mancherebbe il Dna del marito, ma sarebbe presente il profilo genetico di un Ignoto X. Alla luce di questi risultati, l’indagato ribadisce: “Non sono assolutamente responsabile di quello che è successo a Liliana”.

Sebastiano Visintin rompe il silenzio

Mercoledì 14 ottobre Sebastiano Visintin, indagato nell’inchiesta sull’omicidio della moglie Liliana Resinovich, a La Vita in Diretta ha rotto il silenzio dopo i risultati della super-perizia che hanno individuato il profilo genetico di un Ignoto X sui reperti trovati addosso al cadavere della donna.

L’inviata gli ricorda che nonostante l’assenza del Dna di Sebastiano sui reperti, lui resta indagato per omicidio. Visintin specifica che “è un atto dovuto“, ma “con tutto quello che è emerso in questi giorni io penso di non essere assolutamente responsabile di quello che è successo a Liliana”.

ANSA

Risultati, questi, in cui Sergio Resinovich non ha nascosto le sue speranze: il fratello di Liliana e i suoi familiari, infatti, sostengono che Visintin sappia molto di più di ciò che ha detto finora sulla morte della moglie.

C’è, tuttavia, un elemento importante: sul giubbotto e sulla borsa della vittima sono stati trovati filamenti di un giubbotto di Sebastiano. L’ipotesi è che vi siano finiti perché marito e moglie vivevano nella stessa abitazione.

La spiegazione sui filamenti

L’inviata ricorda che quei filamenti siano presenti “da contatto diretto e recente“, ma i familiari sostengono che Liliana non avesse indossato quel giubbotto nei tre giorni precedenti alla scomparsa.

Quindi l’inviata chiede a Sebastiano: “Tu quella mattina l’hai abbracciata?”. “Certamente – risponde Sebastiano – come ogni volta. Prima di uscire bevevamo il caffè, poi la abbracciavo, le davo un bacino e andavo via”. Ma quella mattina, prima che l’uomo uscisse, Liliana indossava il pigiama. Visintin, dunque, tenta di spiegare la presenza di quei filamenti ricordando che spesso i loro vestiti venivano adagiati insieme e sovrapposti.

Il Dna di Ignoto X su Liliana Resinovich

Come ricostruisce Ansa, e come ormai noto, su uno dei sacchi neri che avvolgevano il corpo di Liliana Resinovich, sulla borsetta, sull’orologio, su una bottiglietta d’acqua e su altri indumenti, è stato isolato un Dna attribuito a un soggetto di sesso maschile ancora ignoto, che è diventato Ignoto X.

Come anticipato, il Dna di Sebastiano Visintin non è stato rilevato. “Due profili complessi” dello stesso Ignoto, inoltre, sono stati rinvenuti sul cordino che teneva insieme le chiavi di casa della donna. La presenza di tracce riconducibili al profilo genetico di una persona ancora ignota conferma, secondo l’avvocato Nicodemo Gentile che assiste Sergio Resinovich, l’ipotesi dell’omicidio.

“Contro di me solo fango”

Raggiunto dall’Adnkronos, Sebastiano Visintin non nasconde la sua frustrazione: “Da sempre sostengo la mia innocenza, ma non vengo creduto”.

E ancora: “Vengo indicato come il marito mostro, ma contro di me c’è sempre stato solo fango“.