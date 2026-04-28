Liliana Segre e le minacce, "mi scrivono 'perché non muori?, non posso fare un passo senza la scorta"

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La senatrice a vita Liliana Segre ha raccontato, durante un evento a Milano, di alcuni messaggi di minaccia ricevuti di recente. Segre, sopravvissuta alla Shoah e ormai quasi 96enne, ha parlato di una “valanga di odio“, che spinge le persone a mandarle insulti e minacce simili a quelle che la sua famiglia aveva ricevuto prima della deportazione.

I messaggi di odio a Liliana Segre

Durante l’evento “Le vittime dell’odio”, organizzato al Memoriale della Shoah-Binario 21 di Milano, la senatrice a vita Liliana Segre ha parlato di alcune minacce ricevute di recente.

“Nonostante abbia la scorta dei miei carissimi carabinieri da anni, per cui non posso fare un passo fuori dalla porta di casa mia se non con loro, questa valanga di odio trascina le persone a mandarmi dei messaggi. Alcuni mi scrivono ‘Perché non muori?'” ha raccontato Segre, durante un dialogo con il ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

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“Non mi aspettavo che a questo punto, dopo tutto quello che è successo, qualcuno ancora mi scrivesse cose simili” ha poi confessato la senatrice,

Il racconto del periodo delle leggi razziali

Segre, sopravvissuta alla Shoah, ha raccontato durante l’evento un aneddoto che risaliva a quando lei era bambina, nel 1938, poco dopo che il governo fascista di Mussolini aveva approvato le leggi razziali.

“Da piccola avevo una specie di mania di correre in corridoio come una pazza e andare a rispondere per prima al telefono” ha raccontato la senatrice.

Nel 1938, passate le leggi razziali, Segre ricorda che il padre le disse di non andare più a rispondere al telefono: “ma io ogni tanto disobbedivo” ha raccontato.

“Spesso quello dall’altra parte non era un bambino, non era un ragazzo, era un uomo, una donna peggio ancora. Io dicevo ‘Pronto?’, questi facevano: ‘Perché non muori?’” ha ricordato Segre.

Il commento di Segre sul 25 aprile

Durante l’incontro con Liliana Segre, il ministro Piantedosi si è brevemente soffermata anche sulla cacciata della Brigata ebraica dal corteo del 25 aprile a Milano: “trovo grave che non si parta dalla denuncia secca”, ha commentato.

“Non si capisce perché non potevano portare ciò che era simbolo di una gloriosa partecipazione della Brigata ebraica alla lotta di Liberazione” ha poi proseguito.

La Brigata ebraica non era una formazione partigiana, ma un gruppo inquadrato nell’esercito britannico, che partecipò alle operazioni militari per la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista durante la Guerra civile, tra il 1943 e il 1945.