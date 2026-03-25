Lilli Gruber accusa Meloni di aver detto "stupidaggini e bugie gravissime" sul referendum per far votare Sì

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Lilli Gruber, a Otto e Mezzo, ha usato parole molto dure riguardo alla comunicazione del governo di Giorgia Meloni sul referendum sulla Giustizia. La giornalista si è chiesta se forse i giovani abbiano votato anche contro “le bugie e le mistificazioni” dette durante la campagna elettorale dalla presidente del Consiglio e dai componenti dell’esecutivo.

Lilli Gruber contro le “bugie” del Governo Meloni

“Forse i giovani hanno votato anche contro le tante bugie, le tante mistificazioni” sul referendum sulla Giustizia, ha affermato Lilli Gruber a Otto e Mezzo.

La giornalista ha poi mandato in onda un filmato che raccoglie “alcune perle” dette dagli esponenti del governo Meloni.

Nel video si vede la ex capo di gabinetto Giusi Bartolozzi dire “votate sì così ci togliamo di mezzo i magistrati che sono plotoni d’esecuzione“. Poi viene riportata l’affermazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Quando un magistrato non ha un padrino è finito”.

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Le immagini mostrano anche Giorgia Meloni dire che “ci ritroveremo correnti ancora più potenti, magistrati ancora più negligenti che fanno carriera, immigrati illegali, stupratori, pedofili, spacciatori, rimessi in libertà che mettono a repentaglio la vostra sicurezza. Figli che vengono strappati alle madri perché i giudici non condividono il loro stile di vita se vivono in un bosco”.

Al termine del filmato, Gruber ha chiesto a Pier Luigi Bersani: “Giorgia Meloni per dire tutte queste stupidaggini, bugie gravi, gravissime, perché sono delle menzogne, deve aver pensato di avere la vittoria in tasca?”.

La giornalista ha, con queste parole, accusato la presidente del Consiglio di aver tentato di ingannare i cittadini per portarli a votare a favore della riforma della Giustizia.

Bersani contro Fratelli d’Italia

Anche l’ex segretario del Pd ha confermato che “in quattro anni, quante volte hanno detto parole propagandistiche, demagogiche, vere e proprie bugie”.

Bersani ha poi aggiunto che “gli italiani sono intelligenti, non è che ci credevano” alle menzogne del passato “è che le ritenevano accettabili”, ma adesso la novità è, come ha mostrato “questo referendum, che non le ritengono più accettabili”.

Per il politico di centrosinistra “è la prima volta che le balle non funzionano, che quel linguaggio demagogico, aggressivo e vittimistico prende una sconfitta”.

Gruber sulla richiesta di “sensibilità istituzionale” di Meloni

Cambiando discorso, Lilli Gruber ha poi ricordato il richiamo di Meloni a Daniela Santanchè affinché mostri “sensibilità istituzionale” e si dimetta.

La giornalista ha usato le stesse parole per un secondo attacco alla premier. “Forse qua tutti devono avere sensibilità istituzionale, a cominciare dalla presidente del Consiglio”, ha affermato la conduttrice di Otto e Mezzo.