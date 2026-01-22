Lilli Gruber assente a Otto e Mezzo giovedì 22 gennaio, al suo posto ancora Floris: ma l'incendio non c'entra

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Settimana di conduzione straordinaria a Otto e Mezzo, il programma su La7 condotto da Lilli Gruber. Sia il 22 gennaio che il 23 gennaio, la giornalista è sostituita da Giovanni Floris al timone del contenitore d’approfondimento. Gruber è invece impegnata a seguire il Forum economico mondiale a Davos.

Lilli Gruber assente a Otto e Mezzo

Lilli Gruber è assente dallo studio di Otto e Mezzo perché in questi giorni si trova a Davos, in Svizzera, per seguire il Forum economico mondiale che si tiene regolarmente ogni anno.

LA7 aveva già comunicato, a inizio settimana, che a sostituire la conduttrice nelle puntate del 20, 22 e 23 gennaio sarebbe stato Giovanni Floris.

Giovanni Floris, impegnato con di DiMartedì, già in passato aveva preso il posto della collega nei giorni in cui lei si era dovuta assentare.

Gli ospiti della puntata del 22 gennaio sono stati: Massimo Giannini, Andrea Scanzi, Giorgio Mottola e Brunella Bolloli.

Lilli Gruber tornerà a condurre Otto e Mezzo lunedì 26 gennaio. Ieri, invece, la giornalista si è improvvisata con una conduzione telefonica a causa di un incendio.

L’incendio e la conduzione telefonica di Otto e Mezzo

La puntata di Otto e Mezzo del 21 gennaio sarebbe dovuta essere condotta dalla padrona di casa Lilli Gruber. La giornalista e La7 avevano organizzato una conduzione dagli studi in Svizzera.

Effettivamente Gruber ha svolto regolarmente l’anteprima del programma dallo studio che era stato predisposto a Davos, presentando gli ospiti in collegamento dallo studio di Roma: Lina Palmerini, Franco Bernabè e Marco Travaglio.

Quando il programma è partito, dopo l’interruzione pubblicitaria che intervalla l’anteprima dalla sigla d’inizio, alla conduzione è comparsa però Lina Palmerini.

La giornalista de Il Sole 24 ore si è trovata a doversi improvvisare nel ruolo a causa di un incendio negli studi in Svizzera in cui si trovava Lilli Gruber.

La conduttrice di Otto e Mezzo è stata infatti costretta a evacuare dal luogo in cui si trovava perché, come ha poi spiegato direttamente, si è sviluppato un incendio fuori dal Centro Congressi.

Gruber ha poi ripreso la conduzione ma in collegamento telefonico. Per spiegare l’originalità della puntata, è andato in onda un sottopancia in cui si spiegava “al telefono da Davos Lilli Gruber, a causa dell’evacuazione dello studio tv svizzero”.

L’incendio a Davos

Il 21 gennaio un incendio di piccole dimensioni è scoppiato non lontano dal centro congressi di Davos dove si tiene il forum economico mondiale.

Il Congress Center è stato fatto evacuare.

“Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c’è un’emergenza evacuazione”, aveva raccontato, in diretta da Davos, Lilli Gruber collegandosi al telefono con Otto e Mezzo.