Lilli Gruber contro Giorgia Meloni dopo le frasi sulla Flotilla, "viene da ridere se non fosse drammatico"

Lilli Gruber ha criticato Giorgia Meloni dopo le sue affermazioni sulla Global Sumud Flotilla, il cui obiettivo – secondo la premier – sarebbe attaccare il Governo italiano. La giornalista ha definito “sconcertanti” le parole del Presidente del Consiglio, attaccandola per la cattiva gestione delle tensioni interne, ed esprimendo timori per la crescita di antisemitismo e antiamericanismo.

L’attacco di Lilli Gruber a Giorgia Meloni

Durante “Piazzapulita”, Corrado Formigli ha intervistato la collega Lilli Gruber, la quale ha espresso dure critiche al governo guidato da Giorgia Meloni. Il tema è il suo giudizio sull’iniziativa della Global Sumud Flotilla, nella lettura della premier “mirata” per dar fastidio all’esecutivo.

“Viene da ridere se non fosse drammatico” ha esordito Lilli Gruber. “Ma lo sa Giorgia Meloni che sono 44 le delegazioni di 44 Paesi diversi, che fanno parte di questa Flotilla? Io lo trovo sconcertante. Anche i 44 Paesi che l’hanno con lei e il suo Governo?”

ANSA

Giorgia Meloni, un frame dell’intervista a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu in cui ha parlato della Flotilla

L’ammonizione sul ruolo dell’Italia

“Vorrei anche chiedere alla presidente del Consiglio: ma lei come aiuta, in generale, a placare gli animi già così esagitati nel nostro Paese?” ha aggiunto la giornalista.

L’affondo si riferisce al ruolo dell’Italia nella gestione dei rapporti internazionali, in un contesto segnato dal conflitto israelo-palestinese e dalle tensioni diplomatiche crescenti.

“Avendo coperto molto il Medio Oriente, Israele e i territori occupati da Israele, posso solo inorridire di fronte a quello che sta succedendo” ha proseguito. “Penso che Netanyahu e il suo governo stiano facendo il male di Israele e anche della comunità ebraica nel mondo. Sono molto preoccupata dall’antiamericanismo crescente e dall’antisemitismo crescente. E questo non porta niente di buono”.

La risposta dalla Flotilla a Meloni

Direttamente da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla era già arrivata una risposta alle affermazioni di Giorgia Meloni, da parte del deputato del Pd Arturo Scotto.

“Vorrei rassicurare la Presidente del Consiglio che chi si è messo su queste imbarcazioni non l’ha fatto per arrecarle fastidio” aveva affermato il politico, ascoltato da Radioclub91. “D’altra parte sarebbe molto singolare che 44 delegazioni internazionali, un attivista svedese piuttosto che un attivista turco o malese, abbiano scelto di imbarcarsi con la flottiglia per darle fastidio”.

“Vorrei dire con grande nettezza che nessuno, neanche Giorgia Meloni, si può permettere di chiamare all’ordine i parlamentari italiani, perché è il Parlamento che sta sopra il governo e non il governo sopra il Parlamento” ha tuonato Scotto, ricordando che l’Italia non è una repubblica presidenziale.

“Noi non abbiamo mai chiesto che la Marina militare ci scortasse nelle acque palestinesi. Pensiamo che sia positivo che ci accompagnino in acque internazionali, perché gli attacchi sono avvenuti in acque internazionali fuori da ogni canone di diritto” ha ricordato.

“Pensiamo allo stesso tempo che il governo italiano e i governi occidentali debbano fare una pressione autentica nei confronti del governo israeliano affinché venga aperto il corridoio umanitario. E quindi si possano scaricare gli aiuti in sicurezza nella Striscia di Gaza” ha aggiunto Scotto, precisando di apprezzare il lavoro svolto fino a questo momento dalla Farnesina.