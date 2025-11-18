Lilli Gruber e Andrea Scanzi contro Giorgia Meloni per il "chi non salta comunista è" a Napoli: "Cafonata"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lilli Gruber e Andrea Scanzi, nella puntata di Otto e Mezzo del 17 novembre, in onda su La7, hanno puntato l’attenzione sul coro “chi non salta comunista è”. Cantato da Giorgia Meloni in un comizio elettorale a Napoli, a sostegno del candidato alle Regionali Edmondo Cirielli, è stato definito “una cafonata” dal giornalista. La conduttrice, invece, ha evidenziato come fosse un gesto “non da politico serio”.

Cosa ha detto Lilli Gruber su Giorgia Meloni

Dopo aver mostrato la clip in cui Giorgia Meloni salta al grido di “chi non salta comunista è”, Lilli Gruber ha aperto il dibattito sul tema.

La giornalista lo ha definito un “gesto non da Presidente del Consiglio o politico serio”.

Ansa Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Maurizio Lupi, Matteo Salvini ed Edmondo Cirielli durante il comizio elettorale per le Regionali in Campania

Lilli Gruber ha poi chiesto ad Andrea Scanzi di commentare il video sottolineando che questo modus operandi “piace al suo elettorato“.

Un’affermazione condivisa dallo scrittore.

Durante la sua analisi, ha fatto anche un parallelo con Silvio Berlusconi.

Il commento di Andrea Scanzi

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, in collegamento durante la puntata del 17 novembre di Otto e Mezzo, ha definito la partecipazione di Giorgia Meloni al coro “chi non salta comunista è” come “uno dei punti più bassi della storia recente, una cafonata gigantesca”.

Andrea Scanzi ha ironizzato sulle condizioni di salute di Antonio Tajani, dicendosi preoccupato “ho anche temuto per le ernie di Tajani perché quando ha iniziato a zompettare pensavo gli partissero 18 ernie a causa di quei convulsi sul palco. Spero stia bene”.

Lo scrittore ha spiegato di avvertire una sensazione, che era la stessa con Silvio Berlusconi “siamo in una società e in un paese polarizzato”.

Per il giornalista, quando Berlusconi faceva determinate cose “cafone, grevi, orride”, il suo elettorato lo trovava “simpatico, guitto, buffo”.

Secondo l’opinionista di Otto e Mezzo “siamo di fronte alla stessa cosa perché Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi sono tutti figli e nipoti di Silvio Berlusconi”.

Infine, ha sottolineato “il melonismo è una depravazione del berlusconismo”. Nella puntata di Otto e Mezzo era ospite anche Manuel Agnelli che ha commentato il Governo Meloni e i tagli al cinema e alla musica.

Il precedente

Lilli Gruber aveva già parlato di Giorgia Meloni durante una delle puntate di Otto e Mezzo.

Quando Maurizio Landini definì “cortigiana” il Presidente del Consiglio, parlando dei suoi rapporti con Donald Trump, la conduttrice aveva difeso Giorgia Meloni.

La giornalista di La7 aveva, infatti, definito la frase di Landini “una sciocchezza, una cosa inaccettabile”.