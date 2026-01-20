Lilli Gruber non conduce Otto e Mezzo martedì 20 gennaio perché è a Davos, oggi al suo posto c'è Floris

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lilli Gruber non condurrà la trasmissione di La 7 Otto e Mezzo il 20 gennaio perché si trova a Davos, dove si svolge in World Economic Forum. A sostituirla ci sarà, per tutto il resto della settimana, Giovanni Floris. L’unica eccezione sarà la serata di mercoledì, quando Gruber condurrà il programma direttamente dalla cittadina svizzera.

Perché Lilli Gruber non condurrà Otto e Mezzo

Nella serata del 20 gennaio 2026 la trasmissione Otto e Mezzo, talk show politico di La 7 in onda dopo il telegiornale delle 20:00, non sarà condotta da Lilli Gruber.

A sostituirla ci sarà un altro importante conduttore della rete, Giovanni Floris, che normalmente è alla guida di un altro programma politico, Di Martedì che va in onda però in prima serata.

L’assenza di Gruber si protrarrà, con una sola eccezione, per tutta la settimana, visto che la conduttrice e giornalista si trova nella cittadina svizzera di Davos in occasione del World Economic Forum.

La puntata straordinaria da Davos

L’unica serata in cui Gruber condurrà Otto e Mezzo durante la settimana corrente sarà quella del 21 gennaio. Non si tratterà però di una puntata normale.

Il programma andrà infatti in onda, in maniera eccezionale, proprio da Davos, ed esplorerà i temi del World Economic Forum del 2026, un’edizione molto diversa da quelle degli anni passati.

Il World Economic Forum del 2026 è diverso

La ragione di questa diversità è Donald Trump. Da anni il Wef di Davos è considerato in crisi. Molti critici ne hanno evidenziato le incongruenze, con un’immagine molto attenta ad ambientalismo e inclusione ma protagonisti (dai politici agli imprenditori) che spesso non incarnavano questi valori.

Per rilanciarsi e per coinvolgere proprio il presidente degli Stati Uniti, nel 2026 Davos ha eliminato ogni riferimento all’ambiente e alle minoranze, concentrandosi su temi come la crescita economica.

Trump ha quindi annunciato la sua partecipazione a Davos, dove incontrerà diversi leader mondiali, tra cui anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un momento estremamente delicato.

Le relazioni internazionali tra Usa ed Europa sono infatti al punto di rottura a causa delle minacce di Trump di un’invasione, anche militare, della Groenlandia, nazione del Regno di Danimarca.