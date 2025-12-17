Lilli Gruber provoca Matteo Salvini dopo l'assoluzione nel caso Open Arms, "questi giudici saranno di destra"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel caso Open Arms, in cui il vicepremier era accusato di sequestro di persona, ha ricevuto fin da subito moltissimi commenti. Se il governo e i partiti di destra hanno esultato e la ong ha parlato di “sentenza politica”, Lilli Gruber ha provocato con ironia il ministro di Trasporti: “Forse questi giudici sono di destra”, ha detto la giornalista.

Lilli Gruber provoca Matteo Salvini

Lilli Gruber ha parlato dell’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel corso della sua trasmissione, Otto e mezzo, su La7. Parlando dell’immigrazione come di un “cavallo di battaglia di questa destra”, la Gruber ha sottolineato l’applauso chiesto in Parlamento da Giorgia Meloni dopo l’assoluzione di Salvini nel processo Open Arms.

La conduttrice ha poi spiegato come sia la Meloni sia Salvini abbiano ribadito che questa vicenda dimostra come difendere i confini non sia un reato.

ANSA

Lilli Gruber e Matteo Salvini in una puntata di qualche anno fa di Otto e mezzo

“Dimostra che la magistratura è libera davvero”, ha commentato Tommaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena.

Lilli Gruber: “Questi giudici saranno di destra”

Immediato il commento di Lilli Gruber: “Forse questi giudici sono di destra“.

“Ovviamente faccio io questa battuta perché ci sarebbero le toghe rosse quando intervengono in qualche modo per controllare le regole e leggi violate dal governo”, ha spiegato la conduttrice.

Che poi ha aggiunto: “Adesso sarebbero toghe nere perché hanno assolto Salvini secondo questo schema”.

“Le toghe rosse non esistono”

Di toghe rosse ha parlato anche Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde: “Noi le sentenze le rispettiamo sempre. Ora la destra non potrà più sostenere che esista una magistratura rossa o politicizzata“, ha detto.

Bonelli poi ha aggiunto: “L’autonomia e l’indipendenza della magistratura vanno salvaguardate in ogni momento: sono una garanzia fondamentale della nostra democrazia. Esattamente il contrario di ciò che fa questo governo, che quando le sentenze non gli piacciono attacca i magistrati accusandoli di essere politicizzati, come è avvenuto ancora oggi in Aula per bocca della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Resta però fermo il nostro giudizio politico sull’operato di Matteo Salvini, che è e rimane negativo: Salvini ha usato i migranti come strumento di propaganda e di consenso elettorale, non per difendere i confini dell’Italia”, ha concluso.

Open Arms: “Sentenza politica”

Di sentenza politica ha parlato Open Arms. “Non è una decisione tecnica, è un decisione politica. Neanche oggi si è fatta giustizia, ma si è costruita una impunità”, ha detto Oscar Camps, fondatore della ong.

“Dire che non c’è reato quando un ministro blocca per giorni persone salvate in mare significa legittimare l’uso della sofferenza umana come strumento politico. Quello che è successo oggi è preoccupante per lo stato di diritto”, ha aggiunto.

“Questo precedente non solo cancella il passato, ma autorizza anche il futuro. Autorizza altri governi a chiudere i porti, a trattenere le persone sulle navi. Noi continueremo in mare, loro continueranno nei palazzi: la Storia giudicherà chi sta dal lato giusto”, ha concluso Camp..