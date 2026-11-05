Lilli Gruber ricorda tutte le uscite di Meloni su Trump, "non ne ha azzeccata una, soffrono di amnesia"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Lilli Gruber torna a provocare Giorgia Meloni e il governo dopo la sconfitta di Donald Trump alle Midterm americane. Dopo l’esito delle votazioni di metà mandato, che hanno visto l’onda blu democratica investire il tycoon, alcuni componenti dell’esecutivo hanno minimizzato l’effetto del risultato sui rapporti tra Italia e Usa, con Tajani che ha sottolineato come tanto il governo quanto la premier non siano “mai stati trumpiani né Maga“. Parole alle quali la conduttrice di Otto e mezzo ha replicato con un servizio ricco di uscite “pro Trump” di Meloni, accusando la destra di soffrire di “amnesia”.

Dalle parole di Tajani alla replica di Gruber

La provocazione di Lilli Gruber nasce dalle dichiarazioni di Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier che all’esito delle Midterm aveva sottolineato che l’esecutivo non è mai stato né trumpiano né Maga. Il leader di Forza Italia, infatti, si era subito premurato di ribadire la posizione del governo, per evitare battute e ilarità da parte della sinistra.

“Mai stati trumpiani. E neanche Meloni è una Maga, ha detto tante volte di no a Trump”, ha detto Tajani. Parole che non sono passate inosservate a Gruber.

ANSA

La provocazione di Lilli Gruber a Meloni

Nel corso dell’ultima puntata di Otto e mezzo, quindi, Lilli Gruber ha replicato alle dichiarazioni del vicepremier, provocando di fatto la destra.

“Soffrono di una pesante amnesia quando Tajani dice che Giorgia Meloni non è mai stata Maga e che lui non è mai stato trumpiano”, ha detto la conduttrice sottolineando poi che “qualcuno la memoria ce l’ha”. Quella “memoria” è stata quindi svelata attraverso un servizio andato in onda nel corso del programma di La7, un montaggio in cui sono state raccolte tutte le dichiarazioni della premier “pro Trump”.

A partire dalle parole del febbraio 2020, in cui Meloni condivideva le posizioni del presidente Usa, passando per le lodi tessute nell’ottobre 2025 e nel gennaio 2026 in cui la premier definiva Trump “leader coraggioso, schietto, determinato, che difende gli interessi nazionali” e “da ringraziare perché in linea con i presidenti repubblicani della storia d’America che di norma la pace la portano e la guerra non la creano”. Ma anche e soprattutto le dichiarazioni su Trump meritevole del nobel per la pace”.

“Non ne ha azzeccata una”, ha quindi commentato, all’uscita dal servizio, la conduttrice.

Il commento di Meloni al voto Usa

Gruber, nel corso della trasmissione, ha anche sottolineato come a differenza delle altre cancellerie europee, l’Italia taciuto sull’esito delle Midterm Usa. Non è infatti arrivata una dichiarazione ufficiale del governo, con Palazzo Chigi che non ha emesso alcuna nota.

La premier, che di solito affida ai social il proprio pensiero, ha deciso di non pubblicare nulla. Ha però affidato al Quotidiano Nazionale il proprio pensiero parlando di un esito che “merita rispetto“.

“Non siamo soliti commentare le dinamiche di politica interna di altre nazioni. Gli americani hanno votato e il loro giudizio merita rispetto. Per i rapporti tra Italia e Stati Uniti non cambia nulla, per noi gli Usa sono un alleato fondamentale indipendentemente da chi li governa o dalle maggioranze parlamentari” ha detto.